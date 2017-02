So viel weniger verdienen Sachsen Es geht um knapp 15 000 Euro im Jahr – und die Gründe dafür liegen nicht unbedingt im Westen.

Fachkräfte in Ostdeutschland verdienen deutlich weniger als ihre Kollegen im Westen. © dpa

Der Arbeitsort entscheidet über die Höhe des Gehalts. Fachkräfte in Ostdeutschland verdienen deutlich weniger als ihre Kollegen im Westen. Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt liegt in den alten Bundesländern bei 46 835 Euro, in den neuen bei 37 373 Euro – ein Fünftel weniger. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Vergleichsportals Gehalt.de. Verglichen wurden 339 000 Gehaltsdaten von Fachkräften.

Besonders schlecht verdienen die Deutschen mit 30 000 Euro Jahresgehalt in Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen liegt mit einem Durchschnittsgehalt von 32 193 Euro auf Platz drei der ostdeutschen Bundesländer, hinter Berlin und Thüringen. Besonders gut verdienen Fachkräfte in Hessen und Baden-Württemberg. Dort werden durchschnittlich mehr als 45 000 Euro im Jahr gezahlt. In der Industrie- und IT-Branche, dem Handel und im Gesundheitswesen sind die Unterschiede zwischen Ost und West besonders groß. Ein Elektroniker verdient im Westen 42 273 Euro im Jahr, im Osten sind es 10 000 Euro weniger. Ein Arzthelfer bekommt in Sachsen etwa 6 400 Euro weniger Gehalt als in Bayern – das sind 25 Prozent.

Lohndifferenz nach Berufen zurück 1 von 4 weiter Fachkräft: Elektroniker/in Westdeutschland: 42273 Euro Ostdeutschland: 32109 Euro Differenz: 31,7 % Fachkräft: Arzthelfer/in Westdeutschland: 38818 Euro Ostdeutschland: 32627 Euro Differenz: 25,6 % Fachkräft: Softwareentwickler/in Westdeutschland: 55934 Euro Ostdeutschland: 47706 Euro Differenz: 17,2 % Fachkräft: Verkäufer/in Westdeutschland: 30524 Euro Ostdeutschland: 26503 Euro Differenz: 15,2 % Quelle: Gehalt.de

Die Gründe für die Gehaltunterschiede liegen nach Angaben des Vergleichsportals in der Struktur der Unternehmen: In Ostdeutschland gebe es eher kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht so hohe Löhne zahlen könnten wie große Konzerne. In Westdeutschland haben zahlreiche Dax-Konzerne ihren Sitz.

Künftig könne man zwar mit steigenden Löhnen rechnen, sagt Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Das liege daran, dass Arbeitskräfte aus demografischen Gründen knapper werden und sich so die Position der Arbeitnehmer in Tarifverhandlungen verbessere. „Der Lohnabstand zum Westen wird aber wohl noch längere Zeit bestehen bleiben.“

