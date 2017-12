So viel Trinkgeld gibt Meißen Gastronomen verraten, welche Beträge sie bekommen, was sie für angemessen halten und welche Touristen lukrativ sind.

Meißen. Was für ein grandioser Abend. Das Essen war ein Gedicht, die Getränke anregend und auch das Dessert famos. Nun bleibt nur noch eins: bezahlen. Allerdings ist das manchmal gar nicht so leicht, vor allem mit Blick aufs Trinkgeld. Denn während der Preis für Speis und Trank schwarz auf weiß feststehen, gibt es beim freiwilligen Obolus einen Spielraum. Laut Knigge sollten es in Restaurants und Cafés fünf bis zehn Prozent sein. Allerdings ist das natürlich keine Pflicht und manchmal durchaus umstritten.

So erregte erst kürzlich der frühere Fernsehmoderator Peter Escher auf Facebook die Gemüter, als er davon berichtete, wie ein Bekannter von ihm in einer Leipziger Pizzeria zwar die Rechnung in Höhe von 125 Euro für den gesamten Freundeskreis übernommen hat, aber der Kellnerin lediglich fünf Euro Trinkgeld gab. Daraufhin fragte diese, ob es einen Grund für den niedrigen Betrag gebe.

Obwohl Situationen wie diese für Bedienungen ärgerlich sind, hält der Meißner Kellner David Krabowski (21) vom Eiscafé Gelateria Italiana von solchen Reaktionen nicht viel. „Es ist nicht sinnvoll, etwas zu sagen, weil das nicht gut ankommt“, so Krabowski. Seiner Erfahrung nach sei es ohnehin die Ausnahme, dass jemand gar nichts gebe. „Wer es kann, gibt gerne zehn Prozent oder auch mal mehr.“ Das hänge am Ende von vielen verschiedenen Faktoren ab. Je höflicher man zu den Gästen sei und je mehr Kontakt man zu ihnen habe, desto höher ist häufig auch das Trinkgeld. „Ich habe es schon erlebt, dass jemand bei einem Eisbecher für zehn Euro fünf Euro Trinkgeld gegeben hat“, sagt Krabowski.

Im Schnitt sind es laut seinem Chef Ivan Caberlotto aber zwischen fünf und sieben Prozent. Verlässlich ist dieser Wert jedoch nur für Einheimische. Anders sieht es da schon bei Touristen aus. „Wenn zum Beispiel Italiener zu uns kommen, geben die kein Trinkgeld“, sagt Caberlotto und fügt an: „Das ist aber nicht böse gemeint, sondern hängt damit zusammen, dass es in Italien einfach nicht üblich ist.“

Lukrativer sind da schon Touristen aus Westdeutschland. „Wenn die sehen, dass ein Eisbecher, der bei ihnen zu Hause acht Euro kostet, hier für fünf Euro erhältlich ist, dann geben sie auch gern ein großzügiges Trinkgeld“, berichtet Krabowski.

Ganz ähnlich ticken auch Amerikaner, jedoch aus einer anderen Motivation heraus. So könne es schon mal vorkommen, dass Gäste aus den USA mehr geben, weil sie es von zu Hause gewöhnt seien, sagt der Geschäftsführer des Meißner Domkellers, Karsten Müller.

Grundsätzlich existiere in seinem Hause ein Unterschied zwischen dem Alltag und Ereignissen wie Familienfeiern oder Weihnachten. Überwiegend würden die Gäste des Restaurants etwa fünf bis zehn Prozent an Trinkgeld geben. Dieses teilten sich die Servicekräfte mit der Küche, so Müller. Eine Wertung mit Blick auf die Frage, wie viel Trinkgeld angemessen sei, möchte er nicht abgeben.

„Ob das unseren Vorstellungen entspricht, ist nicht das Kriterium. Wir freuen uns auch über ein Lob beim Verlassen des Restaurants. Es liegt grundsätzlich im Ermessen des Gastes, wie er gute Leistungen würdigen möchte.“ Im Prinzip gelte aber, dass sich Freundlichkeit und gute Küche auszahlten, sagt Müller, der es ebenfalls ablehnt, Gäste auf zu niedriges Trinkgeld hinzuweisen: „Wir sind Dienstleister und der Gast steht im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Forderungen zu äußern, etwa nach mehr Trinkgeld, ist da vollkommen fehl am Platz und wird auch nicht praktiziert.“

Geteilt wird diese Meinung von Loredana Esposito (26), die langjährige Erfahrungen als Kellnerin hat und demnächst mit ihrem Mann Alessandro (32) das Restaurant „Gallo Nero“ übernimmt. „Trinkgeld ist etwas Freies. Da muss man ruhig bleiben“, sagt sie. Dennoch halte sie bei kleinen Rechnungen zehn und bei größeren fünf bis sechs Prozent für einen guten Richtwert, „wenn sich der Gast rundherum wohlfühlt und alles stimmt.“

