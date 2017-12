So verdient Sachsen mit Gerichtskosten

Na da kann das Land Sachsen ja richtig stolz drauf sein. Ich hatte über Jahre im Rahmen von Umgangsstreitigkeiten mit sächsischen Gerichten und auch mit der Landesjustitzkasse zu tun. Keiner kann was! Keiner weiss was, aber das Geld wird ohne Rücksicht eingetrieben. Und immer schön viele Formulare und Drohungen an die Bürger. Damit die in Masse auftretenden persönlich nie verantwortlichen Minderleister nicht beim Arbeitsamt hocken müssen. Die sächsische Justiz ist eine Ansammlung einheimischer und zugezogener Taugenichtse. Ein wahrer Grund Stolz zu sein. Haha