So teuer wäre die Lehrer-Verbeamtung für Sachsen Die erste Berechnung aus dem Finanzministerium ist da. Es geht um 1,8 Milliarden Euro für künftige Pensionen.

Symbolfoto © Wolfram Kastl/dpa

Dresden. Seit zwei Wochen wird in der CDU über die Verbeamtung der Lehrer diskutiert. Der neue Kultusminister Frank Haubitz (parteilos) hatte Mitte November die Nachverbeamtung ab 2019 für alle Lehrer bis 46 Jahre gefordert, damit Sachsen im bundesweiten Kampf um Neueinstellungen wettbewerbsfähig wird. Jetzt liegen erste Zahlen zu dem Vorhaben vor.

Mehr als 500 Millionen Euro müsste der Freistaat nach SZ-Informationen in fünf Jahren für höhere Gehälter ausgeben, wenn 70 Prozent der jetzt schon tätigen Lehrer bis 46 Jahre verbeamtet werden. Dazu kommen bis 2023 mehr als 400 Millionen Euro, wenn 1 500 Lehrer pro Jahr neu eingestellt werden.

Ein Streitpunkt sind die Pensionsansprüche. Für die Finanzierung kursieren zwei Modelle. Nach SZ-Informationen geht das Finanzministerium davon aus, dass der Freistaat sofort 1,8 Milliarden Euro in den Generationsfonds nachzahlen müsste, um die Pensionen der jetzigen Bestandslehrer abzusichern. Für neu eingestellte Lehrer, die verbeamtet werden, würde der Freistaat ab Dienstbeginn jährlich in den Fonds einzahlen. Der Sprecher des Finanzministeriums wollte die Zahlen nicht bestätigen. Es werde noch gerechnet, sagt Stephan Gößl. Es sei unter anderem unklar, wie viele der Lehrer verbeamtet werden würden.

Befürworter der Verbeamtung schlagen ein anderes Modell vor: Statt einer einmaligen Zahlung könnten die Pensionsansprüche über längere Zeit eingezahlt werden – schließlich gehen die Lehrer nicht sofort in Pension. Über einen Zeitraum von 20 Jahren müsste der Freistaat zwischen 60 und 70 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Verteilt auf zehn Jahre läge der jährliche Betrag bei gut 120 Millionen Euro.

Die Fraktionsgeschäftsführung der CDU konnte sich beim Thema Verbeamtung noch nicht auf einen Kompromiss einigen. Bis zum 1. Dezember sollen Kultus- und Finanzministerium Zahlen vorlegen. Am 6. Dezember wollen die Abgeordneten in einer Sondersitzung dazu beraten.

Unterdessen melden sich Stimmen von der CDU-Basis, die die Vorschläge des Kultusministers unterstützen. In einem Brief an die Fraktion fordert der CDU-Landesfachausschuss Bildung, der „Sachkompetenz“ von Frank Haubitz zu vertrauen. Er habe „einen Nerv getroffen“. Die Frage der Verbeamtung sei entscheidend, damit der Lehrerberuf in Sachsen für junge Leute attraktiver wird, heißt es in dem Schreiben. Sie fordern auch, ältere Lehrer zu entlasten, eine bessere Bezahlung der Grundschullehrer, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Seiteneinsteiger, weniger administrative Aufgaben für Schulleiter und ein Schulbauprogramm für den ländlichen Raum.

zur Startseite