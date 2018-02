So stur können Sachsens Jobcenter sein Arbeitslosengeld II bleibt ein Dauerthema an Sachsens Sozialgerichten.

Was hat der Mops mit dem Jobcenter zu tun? © dpa

Chemnitz. Trotz der guten wirtschaftlichen Lage und des gestiegenen Arbeitskräftebedarfs nimmt die Zahl der Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide wieder zu. An den drei Sozialgerichten in Sachsen gingen im vorigen Jahr 28 857 neue Verfahren ein, davon betrifft die Hälfte die sogenannten Hartz-IV-Verfahren. Das entspricht einem Anstieg um vier Prozent. Der Trend der letzten Jahre, wonach weniger Klagen eingereicht wurden, habe sich nicht fortgesetzt, sagte die Sprecherin des Landessozialgerichts, Yvonne Wagner, am Donnerstag in Chemnitz. An ihrem Gericht hat es sogar elf Prozent mehr Verfahren gegeben.

In vielen Gerichtsprozessen gegen die Hartz-IV-Bescheide geht es um die Miethöhe oder um die Anrechnung eigener Einkünfte. Dabei kommt es auch zu kuriosen Fällen. So wollte das Jobcenter einem Hartz-IV-Bezieher den Erlös aus dem Verkauf von vier Mopswelpen anrechnen. Der Hundebesitzer machte daraufhin Ausgaben für Futter und Tierarzt geltend. Der Fall, der vom Sozialgericht Leipzig entschieden werden musste, beschäftigt inzwischen sogar das Landessozialgericht.

Durch zwei Instanzen musste sich eine Familie aus Nordsachsen klagen, deren Kind ein Pflichtpraktikum beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig absolvieren wollte. Die Fahrtkosten in Höhe von insgesamt 51 Euro wollte das Jobcenter nicht zahlen, obwohl für Schüler aus armen Familien eigens Finanzmittel zur Verfügung stehen. Die Erfolgs- oder Teilerfolgsquote bei Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide liegt bei den Sozialgerichten mit rund 30 Prozent etwas über der in anderen Verfahren.

Konflikte zwischen den Krankenkassen und Krankenhäusern haben im vorigen Jahr für eine weitere Klagewelle bei den Sozialgerichten gesorgt. In den 4 307 neuen Verfahren – ein Anstieg um 42 Prozent – stritten Kliniken und Kassen um Abrechnungen. Bei den Auseinandersetzungen geht es häufig darum, ob ein Patient überhaupt eingewiesen werden musste und ob die Dauer des Krankenhausaufenthaltes angemessen war. Streitigkeiten dieser Art gebe es in anderen Bundesländern schon länger, in Sachsen sei dieses Konfliktthema relativ neu, sagte die Vizepräsidentin des Landessozialgerichts, Dorrit Klotzbücher.

Anders als früher sitzen während der Verhandlungen immer häufiger Justizwachtmeister im Saal. Innerhalb von sechs Monaten haben Richter allein am Landessozialgericht zwölf Mal Schutz angefordert, nachdem sogenannte Reichsbürger sie bedroht oder beleidigt hatten. Gerichtssprecherin Wagner sagte, es sei sogar vorgekommen, dass sich die Täter Informationen aus dem Privatleben von Richtern beschafft hatten, um den Drohungen Nachdruck zu verleihen.

