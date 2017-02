So stark war „Thomas“ in Sachsen

Ein leer stehendes Wohnhaus im Großenhainer Ortsteil Weßnitz ist bei einem kräftigen Windstoß eingestürzt.

Weßnitz, durch den Sturm stürzte in Weßnitz ein altes leerstehendes Haus ein, Besitzer Mirko Tempel aus Wildenhain will die Reste selbst beräumen, dat: 24.02.2017, F: Brühl

Dieser Baum kippte auf der Langobardenstraße in Dresden-Prohlis um.

Das Sturmtief „Thomas“ hat in der Nacht zum Freitag für einige Einsätze bei Feuerwehr und Polizei in Sachsen gesorgt. Den wohl spektakulärsten Sturm-Einsatz gab es im Großenhainer Ortsteil Weßnitz. Dort ist gegen 5.30 Uhr durch einen kräftigen Windstoß ein leer stehendes Wohnhaus eingestürzt. Anwohner schreckten wegen eines wuchtigen Donnern aus ihren Betten auf.

In weiteren Teilen Sachsens mussten die Einsatzkräfte vor allem wegen umgestürzter Bäume, Bauzäune und wegen abgebrochener Äste ausrücken, wie die Polizei mitteilte.

Die Tabelle zeigt, wo die Böen zwischen Donnerstag 7 Uhr und Freitag 7 Uhr am stärksten waren. Zum Ansehen auf Mobiltelefonen muss eventuell der Bildausschnitt gezoomt werden.

Station Windrichtung höchste Windspitze Niederschlags-höhe in 24 Std. mittags nachts km/h Bft l/m² Dresden Flughafen SW SW 86 9 3,2 Oschatz SW SW 104 11 3,5 Fichtelberg SW W 148 12 1,4 Leipzig Flughafen SW SW 93 10 2,6 Leipzig-Holzhausen SW SW 70 8 2,2 Hoyerswerda SW W 93 10 3,9 Görlitz SW SW 77 9 2,5 Plauen SW SW 72 8 0,3 Carlsfeld (Westerzgebirge) W W 81 9 1,7 Chemnitz SW SW 100 10 0,4 Zinnwald (Osterzgebirge) SW W 100 10 1,3 Lichtenhain (Sächs. Schweiz) S SW 82 9 3,5 Nossen SW W 94 10 3,6 Bertsdorf (bei Zittau) SW W 76 9 1,8 Lichtentanne (bei Zwickau) SW W 95 10 0,0

In Großschirma (Landkreis Mittelsachsen) und auf der B94 bei Lengenfeld (Vogtlandkreis) fuhren Autofahrer gegen umgestürzte Bäume. Verletzt wurde niemand. In Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) stürzte ein Ast auf ein Auto.



In Dresden-Prohlis kippte auf der Langobardenstraße ein Baum um und riss eine Telekommunikationsleitung zu Boden. Auf der Reicker Straße stürzte am Donnerstagabend ein 20 Meter langer Baum auf die Fahrbahn. Bereits am Nachmittag wurde das "Monument" auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche zusätzlich gesichert. Mit 4,5 Tonnen Beton wurde der Sockel des Kunstwerks beschwert und so gegen starke Böen geschützt.



Der Deutsche Wetterdienst hob in der Nacht zum Freitag alle Unwetterwarnungen für das Flachland wieder auf. In den Höhenlagen der Mittelgebirge gab es Orkanböen, mit Geschwindigkeiten von bis zu 148 km/h, örtlich wohl auch mehr. Im Tiefland ist der höchste Werte in Oschatz gemessen worden. In der Stadt gab es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von rund 104 Kilometern pro Stunde.



Bei der Sächsischen Städtebahn gab es am Freitagvormittag Probleme wegen umgestürzter Bäumen auf den Gleisen. Nach Angaben des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) waren vor allem die Verbindungen Dresden-Kamenz, Dresden-Königsbrück und eine Linie in der Sächsischen Schweiz betroffen. Bis zum Mittag wurden die Schäden beräumt, die Bahnen fuhren wieder - wenn auch mit etwas Verspätung.



Heftiger hat es Nordrhein-Westfalen und den Norden Deutschlands getroffen . Es gab zahlreiche umgestürzte Bäume und lahmgelegte Züge. Im baden-württembergischen Dornha wurden vier Menschen bei einer Fastnachtsveranstaltung durch ein umgestürztes Podium verletzt.



Die Hochwasserlage an Elbe und anderen Flüssen hat sich nach der Schneeschmelze entspannt. Der Wasserstand der Elbe in Dresden steigt langsamer als erwartet. Voraussichtlich bleibe der Wert auch am Wochenende unter dem Pegelstand von vier Metern, sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Am Freitagmittag wurden in Dresden 3,76 Meter gemessen, normal ist ein Wasserstand von 1,80 Meter. (fsc/dpa)



