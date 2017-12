So soll der Nahverkehr besser rollen Die Strategiekommission legt ihren Bericht vor. Ein einheitlicher Sachsentarif rückt damit näher.

In Ortschaften außerhalb der Oberzentren soll die Mobilität gesichert werden. © Arvid Müller



Zumindest in einem Punkt hat die Strategiekommission für Sachsens öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Wort gehalten: Sie war pünktlich und hat am Freitag nach zweieinhalb Jahren Arbeit der Staatsregierung ihren Abschlussbericht vorgelegt. Der Inhalt jener 178 Seiten wird unterschiedlich bewertet. Vertreter der Regierungsparteien CDU und SPD loben das Papier als „gute Basis“, während Oppositionspolitiker enttäuscht sind.

Das im Mai 2015 ins Leben gerufene 27-köpfige Gremium sollte für die nächsten zehn, 15 Jahre Strategien „für einen leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlichen ÖPNV“ entwickeln. Ihm gehören Vertreter aller Landtagsfraktionen, von Kommunen, Staatsministerien, Fahrgast- und Unternehmensverbänden, Gewerkschaften, Kammern, Wissenschaft und ein Beauftragter für Behinderte an.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) lobt Lösungsansätze wie das landesweite Netz mit Plus- und Taktbussen zur Anbindung des ländlichen Raums, die Investitionen in Infrastruktur und Fahrzeuge zu erhöhen und einen einheitlichen Sachsentarif. Für solche Erkenntnisse hätte Pendlern vermutlich eine Woche gereicht.

Insgesamt werden 13 Empfehlungen gegeben, die rund 500 Millionen Euro kosten sollen. Darunter: Sicherung der Mobilität in Ortschaften außerhalb der Oberzentren, Voraussetzung für Teilhabe aller Menschen durch Barrierefreiheit, radikale Vereinfachung des Ticketkaufs per Smartphone auch über Verbundgrenzen hinweg.

Bildungsticket nicht in Sicht

Sachsens ÖPNV wird von den Landkreisen und kreisfreien Städten über fünf Zweckverbunde organisiert: ZVOE/VVO für die Region Oberelbe, ZVNL für Leipzig, ZVMS für Mittelsachsen mit Döbeln, ZVON für Oberlausitz-Niederschlesien, ZVV fürs Vogtland. Diese Verbände bestellen auch die Leistungen auf Schiene und Straße. Die Zersplitterung mit verschiedenen Tarifen und Regeln ist seit Jahren in der Kritik. Andere Länder haben das System zentralisiert – und eine Lösung für den Schülerverkehr.

Beides ist im Freistaat nicht in Sicht. Ein erschwingliches, landesweites Bildungsticket, mit dem Schüler und Lehrlinge rund um die Uhr alle Nahverkehrsstrecken nutzen können – so lautete das Ziel von CDU und SPD, festgehalten im Koalitionsvertrag. Im September hatte es Meldungen gegeben, das Projekt sei beerdigt, was Dulig dementierte. Die Kommission beziffert die Einnahmeausfälle der Verkehrsverbünde und Unternehmen auf 47 Millionen Euro. Die Summe müsste vom Land ausgeglichen werden. Apropos Geld: Der Bericht erteilt allzu großen Erwartungen einen Dämpfer, denn schon „die Finanzierung der Bestandsaufgaben ist – trotz strikter Vorsorgepolitik – nicht gesichert“, heißt es dort. „Mit der Umsetzung dieser Empfehlungen werden wir 2018 beginnen“, sagt Thomas Baum, verkehrspolitischer Sprecher der SPD. Er sei „froh, dass nun zügig gehandelt wird“. Sein Pendant bei der CDU, Andreas Nowak, sieht drei Schwerpunkte: die Verbesserung der Anbindung des ländlichen Raums jenseits von Schulbussen, Investitionen in urbane Zentren, „und der ÖPNV muss einfacher benutzbar werden“.

Katja Meier, Verkehrsexpertin von Bündnis 90/Die Grünen, nennt den Bericht „mutlos und unambitioniert“. Gemessen am Anspruch sei die Kommission gescheitert. Meier gehört zu den drei Mitgliedern, die dem Papier ihre Zustimmung verweigert und sich enthalten haben. Vergebens habe sie gefordert, dass es konkrete abrechenbare Ziele brauche, wie eine bestimmte Steigerung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehr oder den Fahrgastzahlen. „Ohne ambitioniertes Ziel bleiben die Ergebnisse unkonkret“, sagt sie.

2016/17 seien im Haushalt 3,25 Millionen Euro für die Kommissionsarbeit reserviert gewesen. „Bei der stolzen Summe hätte ich einen streckengenauen Entwurf eines Sachsentaktes erwartet“, sagt sie. Einer der wenigen Lichtblicke ist für sie das Plus-Bus-Konzept. Eine noch zu schaffende Koordinierungsstelle solle sich um einen Sachsentakt kümmern, habe aber keine Entscheidungskompetenz. „Gemessen an Zeit und Mitteleinsatz hätten wir schon deutlich weiter sein müssen“, sagt Meier.

„Es geht alles zu langsam“

Das Urteil der Linken fällt weniger verheerend aus. Ihr Mobilitätssprecher Marco Böhme sieht „tatsächlich Vorschläge, die beispielsweise einer Million Sachsen erstmalig einen verlässlichen ÖPNV bieten können, wo es ihn vorher nicht gab, also außerhalb der Großstädte“. Ebenso gebe es Fortschritte bei den Themen Sachsentarif und fahrscheinfreier ÖPNV. Auch Böhme ist vieles zu unkonkret – etwa bei Forderungen nach angemessener Finanzierung.

Auch für den ökologischen Verkehrsclub Deutschland (VCD) bleibt das Ergebnis hinter der Erwartung zurück. „Während es zur Verbesserung der Busverkehre im ländlichen Raum gute Vorschläge gibt, wird die Einführung eines integralen Taktfahrplans allenfalls gestreift“, kritisiert Laurenz Heine, VCD-Chef Elbe-Saale. Sein Fazit: „Es geht alles zu langsam.“

Immerhin verfügt der Freistaat mit dem Bericht als erstes der 16 Bundesländer über eine komplexe Bestandsaufnahme zum Status quo seines Nahverkehrs. „Jetzt ist es Zeit für Taten“, sagt Minister Dulig. Schiebt aber nach: Nicht jedes Vorhaben könne unverzüglich in Angriff genommen und in vollem Umfang realisiert werden.

