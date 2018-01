So reagiert Michael Kretschmer auf die Haubitz-Debatte

Wer die Ziele am besten durchsetzen kann ist betreff Herrn Haubitz und Herrn Piwarz nicht entschieden. In 56 Tagen kann keiner seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das einzige was fehlte war das CDU-Parteibuch mit einem solchen in der Tasche wäre es nicht zu so einer Entscheidung gekommen. Einer Person in einer Demokratie so etwas anzutun ist eine Schande für den der das entshcieden hat. Das Bla Bla Bla -Herr Haubitz hat mutig die Tür für Veränderungen aufgestoßen und Entscheidungen vorbereitet - ist gelinde gesagt eine Frechheit. Nun ist ja auch der frühere Freundeskreis von Herrn Kretschmer komplett im Kabinett - das sagt auch etwas aus. Nun kommt noch Herr Haubitz wir auch weiter als Berater geschätzt - soviel Blödheit so eine Aussage zu treffen sagt alles über den Charakter eines Menschen aus. Zur Wahrheit bekennen sich solche Politiker nicht -hier wurde Demokratie mit den Füßen getreten.