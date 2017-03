„So packst du keine deutsche Frau an“ Eine Auseinandersetzung zwischen einem Großenhainer und einem Afghanen endet mit einer Schlägerei und vor Gericht.

Mit Fäusten schlugen zwei Männer zur Großenhainer Einkaufsnacht aufeinander ein. Die Sache landete nun vor Gericht. © Claudia Hübschmann

Recht zu sprechen ist oftmals kein leichter Job. Da sitzen sich zwei Männer im Verhandlungssaal des Riesaer Amtsgerichts gegenüber – einer ein schmächtiger Kerl, der andere ein breitschultriger Typ. Der eine ein junger Bursche, der andere ein gestandener Mann – von Beruf Schmied. Beide behaupten, der andere habe zuerst zugelangt. Vom Gefühl her möchte man sagen, dass der Stärkere anfing – zumal er die Auseinandersetzung verbal provozierte. Aber das reicht eben nicht, um ein Urteil zu fällen. Das Brisante an der Prügelei, die sich bei der Großenhainer Einkaufsnacht ereignete: Der eine ist Deutscher, der andere Asylbewerber aus Afghanistan.

Was geschah an diesem Novemberabend kurz vor Mitternacht? Der Angeklagte Steffen M. (Name geändert) war mit einigen Freunden in der Großenhainer Innenstadt unterwegs. Vor der Bühne auf dem Hauptmarkt sah er eine Gruppe von Ausländern und mitten drin zwei Mädchen, offensichtlich Einheimische. Eins davon kam ihm sehr kindlich vor – tatsächlich war die junge Dame erst 14 Jahre alt. M. fühlte sich deshalb bemüßigt, einzuschreiten. Der junge Mann aus Afghanistan habe das Mädchen am Arm festgehalten, behauptet der Angeklagte. Deshalb ging er auf ihn zu und sagte: „So packst du keine deutsche Frau an!“ Ein Wort gab das andere, und M. forderte den Afghanen auf, mit ihm um die Ecke zu gehen. Um das Problem auszudiskutieren, sagt er. Dort kam es zu einer Rangelei, es gab Schläge, und am Ende wälzten sich die beiden Kontrahenten auf dem Boden. Ein paar Freunde beider Parteien versuchten, die Streithähne auseinanderzubringen. Dann traf die Polizei ein und beendete die Auseinandersetzung.

Soweit stimmen die Aussagen des Angeklagten und des Geschädigten, der als Zeuge befragt wird, noch überein. Der 18-jährige Afghane, nennen wir ihn Hamid D., schildert die Sache so: Der Angeklagte habe ihn gefragt, wieso er mit einem deutschen Mädchen befreundet sei. Dabei soll auch das Wort „Scheiß Ausländer“ gefallen sein.

Kaum neutrale Zeugen

Er habe darauf geantwortet: „Das ist meine Sache – wir sind doch alle Menschen.“ Da die Stimmung zwischen den Männern aus Großenhain und den Asylbewerbern sehr aufgeheizt war, sei er, um eine Gruppenschlägerei zu verhindern, mit um die Rathaus-Ecke gegangen. Dort habe der Angeklagte ihn am Revers gepackt, geschüttelt, gegen die Wand gedrückt und ihm schließlich Faustschläge versetzt. Nein, widerspricht Steffen M., der Afghane habe zuerst zugeschlagen. Daraufhin will er Hamid D. zu Fall gebracht und am Boden fixiert haben. Bei der weiteren Zeugenvernehmung stellt sich heraus, dass eins der beiden Mädchen Hamids Freundin ist, die mit ihm zusammen zur Einkaufsnacht gekommen und erst dort auf die anderen Asylbewerber getroffen war. Danach wurde sie aber vom Angeklagten nicht gefragt.

Die weitere Zeugenbefragung verläuft etwas einseitig, denn es sind fast ausschließlich Freunde und Bekannte des Angeklagten geladen, die zum Teil auch am Geschehen beteiligt waren. Zwei von ihnen sagen aus, Hamid D. habe dem Angeklagten zuerst Faustschläge versetzt. Aber sie standen ein Stück von den beiden Kontrahenten entfernt und können auch kaum als neutrale Zeugen gelten. Die Freunde des Afghanen wiederum verließen den Tatort, als die Polizei eingriff. Die Ordnungshüter selbst können nicht viel zur Aufklärung beitragen, da sie erst eintrafen, als die Prügelei schon fast vorbei war. So steht im Wesentlichen Aussage gegen Aussage.

Auf dieser unsicheren Basis will Richterin Ingeborg Schäfer kein Urteil fällen. Sie unterbricht die Verhandlung und setzt für Ende März einen neuen Termin an. Bis dahin sollen die Bekannten von Hamid D. ausfindig gemacht und als Zeugen geladen werden. Ebenso das zweite Mädchen, das in der bedrohlichen Situation wohl Angst bekam und sich vom Ort der Auseinandersetzung entfernt hatte.

