So lässig kann ein Dreirad sein Die Sicherheit des Autos und das Freiheitsgefühl des Motorrads vereint eine Can-Am Spyder – ein Stück Kanada zu Gast in Leisnig.

Alf Mellmann ist leidenschaftlicher Fahrer einer Can-Am Spyder. Etwa 20 Fahrzeuge haben am Sonntag Halt vorm Stiefelmuseum gemacht. © André Braun

Solche Fahrzeuge sind auf dem Leisniger Burglehn auch nicht alle Tage zu sehen: zwei Räder vorn, eins hinten, Motorradlenkung, Visier und ohne Dach. Es sind sogenannte Can-Am Spyder – der Primus unter den Straßenfahrzeugen von BRP, einer Tochtergesellschaft von Bombardier. Etwa 20 Spyder knattern heran. Die Fahrer eint die Leidenschaft für diese Mobile, die in Kanada hergestellt werden. Auf Einladung von Wolfgang Rosemann hat die Gruppe diesmal Halt in Leisnig gemacht. Stolz präsentiert der Hauptmann der Stiefelwacht, der selbst leidenschaftlicher Spyder-Fahrer ist, den Riesenstiefel samt Museum.

Organisiert haben die Ausfahrt Silke und Alf Mellmann aus Radebeul. Er ist sachsenweit der einzige Händler. Ein paarmal im Jahr schreibt Silke Mellmann die Kunden an und lädt zu den gemeinsamen Ausfahrten ein. „Der schöne Nebeneffekt ist, dass man dabei Gegenden kennenlernt, in denen man zuvor noch nicht war“, sagt Mellmann. „Der jüngste Teilnehmer ist 30, der älteste 83“, sagt er. Die Fahrer schwören auf die Sicherheit gepaart mit dem Motorradfeeling und Fahrspaß. „Es gibt ein Antiblockiersystem, die Traktions- und Stabilitätskontrolle, Servolenkung, beheizbare Griffe für den Sozius, teilweise Sitzheizung – also fast alles, was es auch in einem Auto gibt“, sagt Volker Meyer aus Chemnitz. Zwischen 160 und 180 Stundenkilometer Spitze schaffen die Spyder. Der Preis liege zwischen 15 000 und 32 000 Euro.

Fahren wie 007

Außerdem kann das Gefährt aufgrund seiner Bauweise mit dem Y-förmigen Chassis nicht umfallen. Deshalb können es auch Rollstuhlfahrer selbstständig nutzen. So wie der teilweise gelähmte Mann von Petra Püschel. Er ist am Sonntag zwar nicht mit nach Leisnig gekommen, hat aber schon einige Male allein Ausfahrten unternommen. Es wurde eine Halterung für den Rollstuhl angebracht, eine Handbremse ähnlich der eines Fahrrades sowie eine Art Pedale nachgerüstet, an der er seine Füße festschnallen kann, erklärt Petra Püschel.

Die Teilnehmer der Ausfahrt haben ihre Spyder ab 2008 gekauft. Seitdem haben die Fahrzeuge den deutschen Markt erobert. Vor allem die Männer hatten sich dafür interessiert, weil einmal James Bond in einem Film damit unterwegs war. Vorbild für die Motorräder sind Motorschlitten. Die Spyder sind die straßentaugliche Variante.

