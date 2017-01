Schul-Navigator So kommt Ihr Kind ans Gymnasium Mit diesen Tipps klappt der Schulwechsel: Eine Expertin erklärt, wie sich Eltern vorbereiten können.

Anfang März erhalten etwa 28 000 Viertklässler ihre Bildungsempfehlung, sie wechseln damit ans Gymnasium oder die Oberschule. Bisher war diese Empfehlung der Lehrer verbindlich, nun können sich Eltern erstmals über diese Einschätzung hinwegsetzen. Die Sächsische Zeitung klärt die wichtigsten Fragen zur Neuregelung – und zeigt, wie Eltern ihre Kinder fit für den Wechsel machen.

Was ist 2017 neubeim Anmeldeverfahren?

Grundschulen erteilen die Bildungsempfehlung wie in den Vorjahren auf Basis des Notenschnitts in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Liegt dieser bei 2,0 oder besser, wird die Empfehlung fürs Gymnasium erteilt, andernfalls für die Oberschule. Eine Woche haben Eltern dann Zeit, ihr Kind an der jeweiligen Wunschschule anzumelden. Annett Bauer vom Sächsischen Kultusministerium erklärt: „Neu ist: Schüler, die trotz gegenteiliger Empfehlung ans Gymnasium möchten, melden sich an ihrer Wahlschule an – mit der Bildungsempfehlung, dem letzten Zeugnis und der Halbjahresinformation. Dann gibt es ein Beratungsgespräch auf Grundlage einer schriftlichen Leistungserhebung. Dabei wird den Eltern entweder das Gymnasium oder die Oberschule empfohlen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich jederzeit anders zu entscheiden.“

Wie können sich die Schüler auf diese Prüfung vorbereiten?

Der 60-minütige schriftliche Test prüft Wissen aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde, Stoff vom Lehrplan der dritten und vierten Klasse. „Es gibt, anders als früher, keine Benotung für diese Leistungserhebung“, sagt die ehemalige Grundschulleiterin Annett Bauer.

Wann sollte man beginnen, Kinder auf den Schulwechsel vorzubereiten?

Bereits ab der dritten Klasse gibt es verpflichtende Beratungsgespräche in der Schule. „Das ist ein kontinuierlicher Prozess“, sagt Bauer. Eltern sollten diese Termine wahrnehmen. Bei der Wahl der konkreten Schule hilft auch der Schulnavigator der Sächsischen Zeitung – sachsenweit die größte Elternbefragung. Die Ergebnisse der Gymnasien in der Region sind unter www.schulnavigator.de abrufbar.

Was können Eltern konkret tun, um ihr Kind optimal zu fördern?

Etwa 13 Prozent der Viertklässler erhalten kostenpflichtigen Nachhilfeunterricht. Annett Bauer findet es „höchst problematisch“, wenn der dazu diene, die Kinder fit fürs Gymnasium zu machen. „Eltern machen sich das Problem selbst: Sie wollen das Beste für ihr Kind und denken, dass das Abitur vom Gymnasium den besten Berufseinstieg garantiert. Und es ist schwer, das so früh entscheiden zu müssen. Wir haben ein durchlässiges Schulsystem – auch mit Realschulabschluss ist später ein Abitur möglich.“ Sie empfiehlt, die Kinder in jedem Fall in die Entscheidung einzubeziehen. Eltern sollten jetzt die Selbstständigkeit der Kinder fördern, „etwa indem sie nicht hinter jeder Hausaufgabe stehen und ihr Kind die Schultasche abends selbst packt.“ Ganz praktisch sollte auch der Schulweg besprochen werden.

Wie können Eltern ihr Kind an der neuen Schule unterstützen?

Neben dem Besuch der obligatorischen Veranstaltungen – Tag der offenen Tür sowie den Elternabenden – empfiehlt Bauer: „In den ersten Wochen sollten sie besonders für ihr Kind da sein. Es gehört jetzt wieder zu den Kleinen, wie die Erstklässler an der Grundschule. Fragen Sie nach: Was hast du heute erlebt? Wie können wir dir helfen?

Woran merke ich, dass mein Kind an der Schule über- oder unterfordert ist?

„Wenn sich die Kinder in sich zurückziehen oder nicht mehr über die Schule reden. Wenn sie über einen längeren Zeitraum veränderte Charakterzüge zeigen.“ Eltern sollten sich in Ruhe Zeit für ein Gespräch nehmen. „Und der Weg zum Klassenlehrer ist sicher der nächste Schritt.“

