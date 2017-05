So gut sind die Elblandkliniken Neue Zahlen zeigen, wo das Unternehmen in der deutschen Kliniklandschaft steht.

Die Elblandkliniken haben am Dienstag für das Jahr 2016 erneut freiwillig alle Qualitätsdaten im Rahmen der Initiative Qualitätsmedizin veröffentlicht. Zu finden sind diese auf der Homepage des Unternehmens. An der Initiative beteiligen sich derzeit über 400 Krankenhäuser aus Deutschland und der Schweiz. Sie versorgen jährlich rund 6,5 Millionen Patienten stationär. Der Verbund sammelt in erster Linie die routinemäßig an die Krankenkassen gemeldeten Todesfälle und schlüsselt sie nach Diagnosen auf. Auf die örtlichen Besonderheiten angepasste Durchschnittszahlen, die sogenannten Erwartungswerte, liefern einen Vergleichsmaßstab.

Die Elblandkliniken nutzen das regelmäßig veröffentlichte Zahlenwerk, um Nachholbedarf in ihren Häusern zu entdecken. Durch Besuche von Spezialisten unterstützen sich die Kliniken gegenseitig im Bemühen, die Sterberaten möglichst weit nach unten zu bringen. „Wir möchten

damit ganz bewusst transparent umgehen“, so Frank Ohi, Vorstand der Elblandkliniken. (SZ/pa)

zur Startseite