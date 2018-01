Smartphones streng verboten Die Versuchung ist groß, das Handy bei Klassenarbeiten als Spickzettel einzusetzen. Viele Schulen greifen dagegen rigoros durch.

Die Botschaft – gesehen in einer Dresdner Grundschule – ist eindeutig: Handys sind hier nicht erlaubt. © dpa

Der verstohlene, schnelle Blick auf das Blatt des Banknachbarn oder auf einen heimlich gezückten kleinen Zettel – das sind an Sachsens Schulen noch immer die häufigsten Formen unerlaubten Abschreibens bei Klassenarbeiten und Prüfungen. Vor allem die älteren Klassen-Jahrgänge spicken oft, hat Brigitte Latzko von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig bei Studien herausgefunden. Auch das Smartphone oder Smartwatches werden gern zum Schummeln genutzt und sind bei Klassenarbeiten verboten, wie eine Umfrage an Schulen ergab.

Latzko zufolge ist das Verhalten der Lehrer entscheidend. „Wenn sie den Schülern eindeutig zu verstehen geben, dass sie unsaubere Methoden ächten, wird weniger gespickt.“ Manche empfänden Spicken jedoch als normal – nach dem Motto, man dürfe sich nur nicht erwischen lassen. Dabei sei es wichtig, bei Schülern auch mit moralischen Argumenten gegen Betrug vorzugehen. „Aus Schülern werden Studenten. Und dann geht es nicht mehr ums Spicken, sondern um Plagiatsvorwürfe.“

„Spicken ist nicht zulässig, und das Smartphone ist da nur eine neue Variante“, sagt der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, Roman Schulz. Die Schüler würden belehrt, dass Smartphones bei Klassenarbeiten nichts zu suchen hätten. Aber klar sei auch: „Seit es Schule gibt, versuchen Schüler, die Lehrer zu überlisten.“ Früher sei es der Spickzettel unter dem Rock der Mädchen gewesen oder ein speziell präparierter Kugelschreiber, jetzt möglicherweise das Smartphone.

Smartphones sind am Sächsischen Landesgymnasium für Hochbegabte Sankt Afra in Meißen generell verboten. Kontrollen gebe es zwar nicht, die Jungen und Mädchen würden aber eindringlich belehrt, heißt es. Schulleiterin Ulrike Ostermaier sieht in Spickzetteln sogar ein „hervorragendes pädagogisches Mittel“ – solange die Zettel am Ende ungenutzt zu Hause bleiben. „Sie dienen dem Schüler zur Vorbereitung. Er muss den Stoff komprimiert zusammenfassen.“ Sehr viel mehr Kopfzerbrechen bereitet es den Lehrern, wenn ihre Schüler Smartwatches am Handgelenk tragen, die Uhr und Computer in einem sind. „Diese erwecken den Eindruck, der Schüler schaut nur auf die Uhr. Ein Betrugsversuch oder Betrug ist da nur schwer nachzuweisen.“ Die Lehrer hätten sich dazu zwar besprochen, es gebe aber noch keine eindeutige Festlegung, heißt es.

Am Gymnasium Dresden-Klotzsche müssten Smartphones vor einer Klassenarbeit abgegeben werden“, berichtet Schulleiter Frank Haubitz. „Die kommen in eine große Kiste auf dem Lehrertisch.“ Bei Abitur-Arbeiten wird das Verbot besonders streng kontrolliert. Da werde es schon als Betrugsversuch gewertet, wenn jemand ein Smartphone noch bei sich trägt. Haubitz erinnert sich an einen Fall, als bei einer solchen Prüfung bei einem Schüler plötzlich das Telefon geklingelt habe. „Der war aus der Prüfung raus“, sagt Haubitz.

Das Spicken mit einem Smartphone falle schon wegen dessen Größe schneller auf als die klassischen Methoden, bestätigt der Sprecher des Landesschülerrates, Leonard Kühlewind. Aus Sicht des Landesschülerrats könnte jedoch zumindest eine partielle Verwendung des Smartphones bei Prüfungen durchaus sinnvoll sein und sollte überlegt werden. Schüler und immer mehr Lehrkräfte halten das Verbot nicht mehr für zeitgemäß, kritisiert Kühlewind. (dpa)

