Skisaison im Erzgebirge eröffnet

Blick aus einer Gondel am Fichtelberg © szo

Bei blauem Himmel, frostigen Temperaturen und mit reichlich Kunstschnee haben die ersten Wintersportorte im Erzgebirge die Skisaison eröffnet.

In Holzhau, in der Skiarena Eibenstock und am Fichtelberg lockten am Wochenende die ersten offenen Pisten Skifahrer und Snowboarder zur Abfahrt. Schneehöhen um 25 Zentimeter wurden größtenteils durch Kunstschnee erreicht.

Auf mehr echtes Weiß müssen die Wintersportler noch warten. Zwar soll es laut Deutschem Wetterdienst noch bis Mittwoch winterlich bleiben. Schnee sei aber nicht zu erwarten, und von Donnerstag an werde es mit milderen Temperaturen wieder „eher herbstlich“. (dpa)

