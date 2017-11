Skeptische Reaktion auf Pläne des neuen Kultusministers Entlastung ja, Verbeamtung nein: Die Vorschläge von Frank Haubitz stoßen auf Widerstand.

Sachsens neuer Kultusminister Frank Haubitz (parteilos) stößt mit seinen Vorschlägen nicht nur auf Gegenliebe. © dpa

Die Parteien im Landtag haben auf die Vorschläge des neuen Kultusministers Frank Haubitz (parteilos) reagiert. Er hatte angekündigt, den Schulen mehr Eigenverantwortung zu geben, das Arbeitsvolumen der Lehrer in Teilzeit zu erhöhen und bürokratische Aufgaben abzuschaffen (die SZ berichtete). Vor allem gegen die geforderte Verbeamtung der Lehrer gibt es Widerstand. CDU-Fraktionschef Frank Kupfer kündigte an, erst die Fakten zu prüfen: „Wie hat das Lehrermaßnahmenpaket gewirkt, wo vielleicht nicht? Wie viel verdient ein Lehrer wirklich im Vergleich als Angestellter und Beamter? Was kostet eine Verbeamtung unserer Lehrer in der Zukunft?“ Außerdem müsse auch über Alternativen – etwa einen eigenständigen sächsischen Tarifvertrag – geredet werden. Am 6. Dezember werde die CDU-Fraktion in einer Sondersitzung dazu beraten.

Die SPD begrüßte die Vorschläge des Ministers, die auch viele langjährige Forderungen der Sozialdemokraten enthielten. „Endlich gibt es wieder fachliche Impulse aus dem Kultusministerium“, sagt Sabine Friedel, die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Auch sie spricht sich aber für einen sächsischen Tarifvertrag anstelle der Verbeamtung aus. Davon würden auch die älteren Lehrkräfte profitieren, so Friedel. Denn etwa 24 000 der 31 000 Lehrer seien über 46 Jahre alt und können nicht verbeamtet werden.

Die Linken-Bildungspolitikerin Cornelia Falken begrüßte die Maßnahmen zur Entlastung der Lehrer, warnte aber davor, „nicht wieder leere Versprechen zu machen“. Das sei für das Klima in den Lehrerkollegien besonders wichtig. „Man wird auch sehen, wie er mit seinem Verbeamtungsvorschlag am Finanzminister vorbeikommt“, sagt Falken. Die Verbesserung der Attraktivität des Lehrerberufs müsse im Mittelpunkt stehen.

Angesichts der „dramatischen Situation“ sollte die Verbeamtung nicht ausgeschlossen werden, sagt Petra Zais, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen. Allerdings sei ein Nachteilsausgleich für die Lehrer, die nicht mehr verbeamtet werden können, unverzichtbar. „Zu prüfen wäre die Altersgrenze und gegebenenfalls eine Änderung des Beamtengesetzes“, so Zais.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft bewertete die Vorschläge des Kultusministers skeptisch. „Die Schulleiter dürfen den Mangel vor Ort nun mit größerer Freiheit verwalten“, so die Vorsitzende Uschi Kruse. Die GEW hält die Verbeamtung der Lehrer nicht für die richtige Lösung. Der sächsische Lehrerverband sieht dagegen viele Forderungen erfüllt. Die Verbeamtung zusammen mit Wertschätzung für die verdienstvolle Lehrergeneration sei der richtige Ansatz zur Aufwertung des Lehrerberufs in Sachsen, teilt der Vorsitzende Jens Weichelt mit.

