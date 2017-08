Sindy sorgt selbst für ein Wunder Die an Leukämie erkrankte junge Frau ist zur Hilfsaktion gekommen. 654 potenzielle neue Lebensretter sind registriert.

Harte Jungs mit weichem Herz: Die Mitglieder der Haßlauer Fight Crew sind zur Gaststätte Hempel gekommen, um sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Die an Blutkrebs erkrankte Sindy Krahl ist auf diese Hilfe angewiesen. Völlig überraschend war sie am Sonnabend selbst vor Ort. Der Arzt hatte ihr trotz Chemotherapie die Erlaubnis für den Ausflug erteilt. © Dietmar Thomas

Die Typisierungsaktion für die an Blutkrebs erkrankte Sindy Krahl aus Roßwein trägt das Motto „Wir glauben an Wunder“. Der Andrang in der Gaststätte Hempel ist groß. Viele sind am Sonnabend gekommen, um sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu registrieren und vielleicht später Leben zu retten. Mitten unter all den potenziellen Spendern steht eine junge Frau. Sie ist der Grund, weshalb so viele Leute hergekommen sind. Sindy Krahl trägt ein graues Kleid und einen Mundschutz. Vor etwa sieben Wochen hatte die Roßweinerin die Diagnose erhalten: Leukämie. Ein geeigneter Knochenmarkspender konnte bisher nicht für sie gefunden werden. Aber die junge Frau gibt nicht auf. Sie strahlt unter ihrem Mundschutz und sagt: „Es ist alles sehr überwältigend. Es sind so viele Leute gekommen und die Helfer haben sich alle so viel Mühe gegeben.“ Bis Sonnabendmorgen wusste die 28-Jährige noch gar nicht, ob sie die Chemnitzer Klinik überhaupt verlassen darf, um herzukommen. „Aber jetzt haben mir die Ärzte grünes Licht gegeben, dass ich für ein paar Stunden herkommen darf. Es war für die meisten eine Überraschung, dass ich hier bin. Nur zwei Personen waren eingeweiht“, erzählt sie. „Aber ich wollte auf alle Fälle dabei sein, wenn sich alle so sehr ins Zeug legen.“

Ihre Freundin Sarah Anna Rodriguez Abello hat die Typisierungsaktion organisiert. Auch sie ist überwältigt – Sindys Anwesenheit rührt nicht nur sie zu Tränen. „Es sind so viele Leute hier. Die ersten waren schon da, bevor es überhaupt losging. Einige mussten wir heute Vormittag wieder nach Hause schicken, weil sie zu früh da waren“, erzählt sie. „Die Biker-Gruppe aus Haßlau zum Beispiel hatte heute eigentlich eine Ausfahrt geplant. Jetzt haben sie hier extra einen Zwischenstopp eingelegt, um sich registrieren zu lassen.“

Schon eine Stunde nach Start der Aktion haben sich rund 200 Menschen typisieren lassen, so Sabrina Bellen von der DKMS. Sie betreut die Typisierungsaktion und sagt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass sich heute ein passender Spender für Sindy registriert, ist ziemlich gering.“ Aber mit Sicherheit seien unter den Menschen, die sich in Roßwein registrieren, passende Spender für andere Patienten. „Deshalb sind wir Patienten wie Sindy, die mit ihrem Schicksal an die Öffentlichkeit gehen, auch so dankbar“, so Sabrina Bellen. Bei einem allgemeinen Aufruf zur Registrierung wären wohl deutlich weniger Leute gekommen. „Dann wären es vielleicht insgesamt 50 bis 100 gewesen“, meint sie. „Aber so haben die Leute einen persönlichen Bezug. Das sehen wir auch auf dem Spendenkonto. Viele Leute spenden nur eine kleine Summe. Aber auch das hilft, um die Kosten für die Typisierungsaktion zu decken.“ Eine Typisierung kostet 40 Euro.

654 Menschen haben sich am Sonnabend Blut abnehmen lassen. „Wir sind damit absolut zufrieden. Gerade, wenn man bedenkt, dass es ähnliche große Aktionen bereits vor nicht allzu langer Zeit in Marbach, Döbeln und Ostrau gab“, so das Fazit von Sarah Anna Rodriguez Abello am Sonntag. Die Aktion habe ihrem Namen alle Ehre gemacht. „Wir glauben an Wunder und es ist für mich wirklich ein Wunder, dass Sindy selbst da sein konnte.“ Ihr ist anzuhören, dass sie auch am Tag danach noch überwältigt ist. „Es ist der blanke Wahnsinn, welche Lebensfreude sie ausstrahlt. Sindy ist Jugendhaus-Gängerin, deshalb waren wir auch mal kurz nebenan beim Utopia Fest. Es war für sie auch ein Stück Normalität. Sie nach so langer Zeit endlich wieder lebensfroh wie immer bei uns zu haben, hat uns das Herz aufgehen lassen und uns umso mehr angespornt.“

Am Sonnabend konnten die ehrenamtlichen Helfer noch einmal 4 447 Euro Spendengeld sammeln, das für die Registrierung der neuen Stammzellspender eingesetzt wird. „Insgesamt sind mehr als 15 000 Euro gespendet worden“, so Sarah Anna Rodriguez Abello. Das reicht jedoch noch nicht, um die Kosten für die Auswertung der 654 Blutproben zu decken. Dafür werden 26 160 Euro benötigt. „Das Spendenkonto bleibt noch ein halbes Jahr aktiv“, sagt sie. Die Blutproben werden in den nächsten Tagen in einem Kölner Labor ausgewertet und die Daten der Spender in die weltweit abrufbare Datenbank der DKMS eingepflegt.

Zweckgebundenes Spendenkonto:

Ostsächsische Sparkasse Dresden,

IBAN DE90 8505 0300 3100 3319 81,

Verwendungszweck Sindy

