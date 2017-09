Sieben Todesfälle in Sachsens Gefängnissen

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig- © dpa

In Sachsens Justizvollzugsanstalten sind in diesem Jahr bisher sieben Gefangene gestorben. Das teilte jetzt Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) mit Verweis auf den Stichtag 9. August in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Landtag mit.

Im Vergleich zu den Vorjahren droht damit 2017 ein Anstieg bei der Zahl der verstorbenen Häftlinge. So gab es 2016 insgesamt ebenfalls sieben Tote, 2015 waren es sechs Fälle. Laut Gemkow handelte es sich dabei um 14 Suizide, einer davon während eines Langzeitausgangs. Vier Gefangene verstarben aufgrund einer Krankheit. Dazu kam ein Todesfall durch die Einnahme einer Überdosis eines Betäubungsmittels sowie einer, bei dem ein Gefangener an den Folgen einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen Insassen starb.

Die in diesem Jahr verstorbenen Häftlinge waren zwischen 26 und 43 Jahre alt und saßen zum Zeitpunkt ihres Ablebens zwischen nur einem Tag und bis bereits knapp neun Jahre im Gefängnis. (SZ/gs)

