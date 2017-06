Sie hören zu Streit mit dem Freund oder Stress in der Schule – in Dresden beraten Jugendliche Gleichaltrige bei Kummer am Telefon.

Unter 116 111 sind sonnabends Jugendliche Ansprechpartner. © Robert Michael

Topthemen sind die Liebe und ihr Kummer, das erste Mal, Sexualität, Verhütung – Streit mit den Eltern oder Sorgen um Zensuren und Zeugnisse kommen eher selten vor. „Heute geht es oft um die Frage ,Wer bin ich?’ und um Identitätssuche“, sagt Beate Garbs. Sie leitet für den Dresdner Kinderschutzbund das Projekt Kinder- und Jugendtelefon.

Das Gesprächs- und Beratungsangebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, im Durchschnitt sind sie 15 Jahre alt. Die Anrufer können unter einer deutschlandweit gültigen Nummer kostenfrei, anonym und streng vertraulich Fragen stellen und über Probleme reden. „Nicht alle haben gut funktionierende soziale Netzwerke, in denen über diese Themen gesprochen wird“, sagt Projektmitarbeiter Marcel Schrinner.

Wen die Anrufer an der Strippe haben, bestimmt der Zufall – die Beratungsstellen sind an den 79 Standorten des Dachverbandes Nummer gegen Kummer besetzt. „Das sichert die Anonymität der Anrufer und der ehrenamtlichen Berater“, sagt Linda Kawelka, die auch im Dresdner Koordinationsteam arbeitet. Keiner muss sagen, wie er heißt, wo er wohnt oder wie alt er ist.

Jeden Sonnabend sitzen Gleichaltrige am Kinder- und Jugendtelefon. Mittlerweile ist das der Tag mit den meisten Anrufen, sagt Projektleiterin Beate Garbs. Deutschlandweit gibt es das Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche“ in 15 Städten, in Dresden arbeiten neun Jugendliche zwischen 16 und 23 Jahren, wo genau ist geheim. Jeden Sonnabend haben sie sechs Stunden lang ein offenes Ohr für die Probleme und Ängste der Anrufer. „Die Berater stecken in ähnlichen Situationen wie die Anrufer oder haben sie schon hinter sich“, sagt Garbs. „Sie haben noch mehr Verständnis für die Probleme. Das ist eine Beratung auf Augenhöhe.“

Bevor sie das können, werden sie vier Monate geschult. Die nächste Ausbildung beginnt im August 2017. „Nicht jeder ist dafür geeignet“, sagt Marcel Schrinner. „Wer Probleme hat, mit Fremden am Telefon zu reden, ist bei uns falsch.“ Außerdem müssen die Jugendlichen gut zuhören und sich auf andere einlassen können, Empathie und ein Grundinteresse für andere Menschen haben. „Viele unserer Ehrenamtlichen sind auch im Freundeskreis die Ansprechpartner oder sogenannte Kummertanten“, sagt Beate Garbs. Hauptsächlich sind die Berater weiblich. Von den etwa 60 Ehrenamtlichen in Dresden sind nur vier Männer.

„Wir würden uns mehr Jungs wünschen“, sagt Beate Garbs. Für die jungen Männer, die anrufen, sei es manchmal nicht hilfreich, eine Frau am Telefon zu haben. Jungs benutzen auch mal krasse Worte.“ Und: Der Anteil der männlichen Anrufer nimmt zu. Im vergangenen Jahr wurden in Dresden im Rahmen des Projektes Jugendliche beraten Jugendliche 340 Beratungen durchgeführt, 209 Anrufer waren männlich, 126 weiblich. „Vor ein paar Jahren sah das noch anders aus“, so Garbs.

Damit die Berater mit den Anrufern umgehen können, werden sie von einem Psychologen und einer erfahrenen Sozialpädagogin speziell ausgebildet. In Rollenspielen üben die Jugendlichen, wie sie bei Liebeskummer helfen können, was sie bei Fragen zur Sexualität antworten, aber auch wie sie auf Test- oder Drohanrufe reagieren. „Wir haben nicht immer die Lösung, um herauszufinden, was genau das Problem ist“, sagt Marcel Schrinner. Manchmal vermitteln die Ehrenamtlichen Beratungsstellen vor Ort.

Auch für die Telefonberater hat das Ehrenamt Vorteile. Sie können gelassener mit Problemen umgehen, ihre Erfahrungen weitergeben und erhalten Einblicke in ganz persönliche Schicksale und Geschichten. „Das ist eine Bereicherung“, sagt Beate Garbs, die selbst mehr als sieben Jahre am Telefon beraten hat. Viele Ehrenamtliche bleiben jahrelang dabei. „Ein kleiner Teil von mir kann für jemand anderen etwas Großes bewirken“, sagt eine Beraterin.

Informationsabend für 16-23 Jährige rund um die Ausbildung für das Projekt Jugendliche beraten Jugendliche am 13. Juni ab 17 Uhr in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes Dresden, Pfotenhauerstraße 45.

