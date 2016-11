Sicherheitskräfte an Flughäfen sollen mehr Geld bekommen

Für die rund 420 Sicherheitskräfte an den Flughäfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen am Mittwoch die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohnes um fünf Euro ab dem 1. Januar 2017. Die in den drei Ländern beschäftigten Mitarbeiter seien die mit Abstand am schlechtesten Bezahlten in Deutschland, obwohl sie dieselbe Verantwortung für die Sicherheit tragen wie ihre Kollegen an anderen Flughäfen.

Die Branche erziele stark steigende Umsätze, daran sollten auch die Mitarbeiter teilhaben, teilte die Gewerkschaft am Dienstag in Leipzig mit. Verdi erwarte deshalb ein Angebot von den Arbeitgebern, das die Lücke zwischen Ost und West schnell schließen kann. (dpa)

