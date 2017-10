Sicherheitsfirma betrogen Im Auftrag von Fußballvereinen engagiert ein Coswiger eine Sicherheitsfirma. Doch das Geld für die Einsätze behält er.

Auch hier in Dresden war der Sicherheitsdienst im Einsatz. Der Angeklagte vermittelte den Auftrag, kassierte von den Vereinen das Geld – und behielt es. © Wolfgang Wittchen

Wenn man den 43-jährigen Coswiger da auf der Anklagebank sitzen sieht, denkt man unweigerlich an einen Türsteher. Der bullige Mann bedient rein äußerlich alle Klischees. Tatsächlich hat er einen Job als Türsteher in Aussicht. In Österreich. Dort kennt man den Mann noch nicht, vielleicht wird er deshalb engagiert. Auch eine Sicherheitsfirma aus Annaberg-Buchholz kannte den Angeklagten nicht. Sonst hätte sie wohl nie Aufträge von dem Mann entgegengenommen. Denn er ist ein eiskalter Betrüger.

Im Auftrag von Fußballvereinen aus Dresden, Magdeburg und Halle vermittelte der gelernte Koch für Spiele Sicherheitsfirmen. Er verspricht dabei Stundenlöhne von 16,50 bis 17 Euro. Insgesamt leisten die Angestellten der Sicherheitsfirma aus dem Erzgebirge 222 Arbeitsstunden. Den Lohn in Höhe von 4 600 Euro zahlen die Vereine auch treu und brav an den Vermittler, teils sogar in bar. Doch der denkt gar nicht daran, das Geld weiterzuleiten. Stattdessen stopft er damit eigene Löcher, bezahlt Mietschulden und Schulden, die er bei Versandhäusern hat. Schuld daran ist angeblich sein Vater. Der hat sich nämlich einfach erlaubt zu sterben.

„Ich war dadurch nervlich völlig fertig, mit der Situation überfordert“, sagt der gebürtige Köthener. Merkwürdig nur: Betrügereien macht der Mann schon seit vielen Jahren. So wurde er erst im September 2015 vom Amtsgericht Meißen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem Monat verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. „Ausnahmsweise“ wie die damalige Richterin in ihrer schriftlichen Urteilsbegründung unterstrich. Auch damals hat der Coswiger eine Sicherheitsfirma betrogen, sogar um 24 000 Euro. Das Geld hat er bis heute nicht zurückgezahlt. Sein Vorstrafenregister weist insgesamt 19 Eintragungen seit 1998 auf. Und während all dieser Taten erfreute sich der Vater des Angeklagten bester Gesundheit. Daran kann´s also nicht gelegen haben.

Während der jetzigen Tat hatte der Mann zwar keinen Gewerbeschein, dafür aber eine laufende Bewährung.

Blauäugig verhielt sich allerdings auch die betrogene Sicherheitsfirma. „Er war am Telefon sehr freundlich und wirkte seriös“, sagt ein Mitarbeiter. Doch als der Mann nicht zahlte, wurde man stutzig. Als die Aufträge größer und die angebotenen Stundensätze immer höher wurden, lehnte die Firma ab. Hier hatte der Coswiger sogar einen Stundenlohn von 25 Euro geboten, unüblich für die Branche. Erst später holt die Firma eine Auskunft bei Creditreform ein. Und fällt aus allen Wolken. „Wir haben gesehen, dass da nichts zu holen ist, gar nicht erst versucht, das Geld einzuklagen“, sagt ein Mitarbeiter.

Die Verteidigerin weiß, dass eine unbedingte Haftstrafe droht, reitet deshalb immer wieder auf dem Arbeitsvertrag in Österreich herum. „Eine Luftveränderung tut manchmal ganz gut“, sagt sie. Die bekommt er auch, aber ganz anders, als es die Anwältin meinte. Er wird nämlich gesiebte Luft atmen. Denn das Gericht verurteilt den Mann zu einer Haftstrafe von sieben Monaten ohne Bewährung. Und auch die 13 Monate aus der letzten Verurteilung muss er nun noch absitzen. Zudem ordnet Richter Andreas Poth Wertersatz an, das heißt, der Mann muss den Schaden wieder gutmachen. Das hatte auch der Staatsanwalt gefordert: „Das Geld darf nicht bei dem Angeklagten bleiben“, sagt er.

