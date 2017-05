Sich regen bringt SZ-Auktions-Segen Schon wieder alles auf den letzten Drücker? So soll es sein: Bis zum 29. Mai können Sie auf Tausende Angebote bieten.

Wer lieber gart im Garten, freut sich über den Kugelgrill ...

... und Reiselustige finden elbischen Frieden in der Elbresidenz in Bad Schandau.

Das ist der Hammer: Mit einem Ford Mustang Cabrio Baujahr 1966 für drei Tage durchs sommerliche Sachsen cruisen. Da passt einfach alles zusammen: Die Wucht und das Wummern des 8-Zylinders, die einen in das knautschige Leder der Sitze drückt; der frische Wind um die Nase, wenn das Verdeck im Heck verschwindet; die doppelt gute Laune, weil die stilvolle Ausfahrt auch dem guten Zweck dient.

Eigentlich sind zu diesem Zeitpunkt längst alle Starplätze für die legendäre Rallye Sachsen Classic vergeben. Doch mit der SZ-Auktion kann jeder Liebhaber edler Autos und schöner Landschaften sozusagen Last-Minute noch eine Teilnahme ergattern – und jetzt kommt‘s: theoretisch sogar zur Hälfte des regulären Preises,

Bei der frühlingsfrischen SZ-Auktion besteht der Clou in den radikal reduzierten Startpreisen. Diese liegen bei 50 Prozent des üblichen Laden- oder Listenpreises und manche Schnäppchen kommen sogar nur auf 40 oder 30 Prozent des regulären Preises. Insgesamt stehen fast 3 000 Auktionen zur Auswahl und die verteilen sich auf 10 Kategorien: wie etwa Elektronik, Freizeit & Sport oder Haus & Garten.

Dort finden sich zum Beispiel die neusten Freiluft-Spielzeuge zu günstigen Konditionen. Den Einstieg für die „Natural Born Griller“ macht die Feuertonne BarrelQ. Das umgebaute Ölfass aus den Niederlanden lässt sich fürs Barbecue auch mit Holzkohle feuern und fungiert ausgekühlt problemlos als Beistelltisch für die Gartenparty.

Etwas mehr Komfort und Kontrolle beim Grillen und Garen bietet da schon der Kugelgrill Rösle mit regulierter Luftzufuhr und Thermometer im Deckel. Der knuddelige Kumpel passt in jede Ecke und lässt sich auch mühelos herumschieben. Wer aber mehr will, als nur Würstchen wenden im Licht der Lampions oder Burger braten für kleine und große Racker, wer nach Perfektion strebt beim Garen und Räuchern, für die oder den hält die SZ-Auktion ein ganz besonderes Gerät bereit: den Pelletgrill Bob Grillson Premium.

Grill, Smoker und Pizzaofen in einem, der sich per App steuern lässt und zum Finale auch noch selbst reinigt. So bleibt mehr Zeit für die Hängematte oder zum Lümmeln in der neuen Sitzgruppe oder zum Bepflanzen der Blumenkübel. Allein die Do-It-Yourself-Kategorie für Haus & Garten hält über 550 Angebote bereit.

Die meisten Auktionen aber bietet die Kategorie Kultur – wer hätte in Sachsen auch ernsthaft etwas anderes erwartet? Rund 570 Auktionen bietet das ganze Programm auf den Bühnen des Landes, in Konzertsälen oder gar Stadien. Vorrang genießen Komödie und Kabarett – kein Scherz. Das live präsentierte Amüsement feiert seine Renaissance, das Zwinger-Trio seinen 35. Geburtstag und die Herkuleskeule ab dieser Spielzeit in den Räumen des renovierten Kulturpalastes.

Über 180 regionale Händler

Wer also lieber mittendrin sein möchte statt nur dabei, der findet unter den fast 3000 Auktionen garantiert eine, die perfekt passt zu den persönlichen Vorlieben. Ob es sich dabei nun um eine Busreise nach Breslau handelt in Europas Kulturhauptstadt oder den lang ersehnten Vollautomaten für vollmundigen Kaffeegenuss. Über 180 regionale Händler aus Dresden, Meißen, Kamenz, Riesa, Radebeul, Pirna, Hoyerswerda, Görlitz, Döbeln und etlichen anderen Städten machen´s möglich.

Auf der übersichtlichen Homepage können Sie munter durch die Kategorien navigieren, Filter nutzen oder mit Suchworten operieren. Bei der Eingabe des Begriffs „Lichtblick“ finden Sie flankiert vom Hofnarren Fröhlich und dem Radebeuler Märchenfest auch die Teilnahme an der exklusiven dreitägigen Oldtimer-Rallye von Zwickau aus durch die Sächsische Schweiz.

Das chromlastige Fahrerlebnis „Sachsen Classic“ besitzt dabei einen zutiefst karitativen Charakter: Der Erlös dieser Auktion landet zu 100 Prozent auf dem Konto der sächsischen Stiftung Lichtblick. Die Helfer fiebern schon jetzt einer lebhaften Auktion entgegen.

www.sz-auktion.de

So funktioniert das Bieten bei der 28. SZ-Auktion

Teilnahme: Um mitzubieten, registrieren Sie sich zunächst kostenlos unter www.sz-auktion.de

Beobachten: Durch die Beobachtungsfunktion können Sie sich besonders attraktive Angebote merken und zuschlagen, wenn der Moment günstig ist.

Startpreise: Alle unsere Artikel gehen mit mindestens 50 % Rabatt zum regulären Ladenpreis an den Start. Dieses Jahr gibt es aber auch Schnäppchen bis zu 60 % und 70 % reduziert.

Zuschlag: Wer am Ende der Auktion am 29. Mai Höchstbietender ist, erhält den Artikel.

Bezahlung: Sie können den Artikel bequem per Überweisung oder in einem unserer SZ-Treffpunkte bezahlen.

Abholung: Nach Eingang der Zahlung kann sich der Gewinner der Auktion ein Zertifikat herunterladen. Dieses berechtigt zum Abholen des ersteigerten Artikels beim jeweiligen Anbieter. Zu dem Zweck müssen Sie sich innerhalb von 4 Wochen nach Auktionsende mit dem Händler in Verbindung setzen, um einen Termin zur Übergabe des Artikels zu vereinbaren.

