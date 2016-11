Seniorinnen von Auto erfasst

Auf der B6 gab es am Dienstagabend einen schweren Unfall. © Rocci Klein

Auf der B6 ist es am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Als zwei Rentnerinnen aus einem Restaurant zu ihrem Bus über die Straße gehen wollten, übersahen sie vermutlich einen aus Bischofswerda kommenden Toyota. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die beiden Frauen mit ihrem Wagen. Die Seniorinnen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Unfallstelle in Großharthau im Landkreis Bautzen für etwa zwei Stunden komplett, der Verkehr wurde umgeleitet. (szo)

zur Startseite