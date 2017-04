Seniorin baut Unfall auf B 96 Eine Mercedes-Fahrerin ist an einer Baustelle in Friedersdorf mit mehreren Autos kollidiert, obwohl eine Ampel zuvor Rot zeigte.

Obwohl die Ampel rot zeigte, fuhr eine Seniorin an den wartenden Fahrzeugen vorbei. © Rolf Ullmann

Ein kurioser Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ist am Mittwochnachmittag, gegen 15.10 Uhr, auf der Bundesstraße 96 in Friedersdorf passiert. So berichtet Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz über das Ereignis, das eine 67-jährige Deutsche ausgelöst hat.

Die Seniorin war mit ihrem Mercedes in Richtung Bautzen unterwegs, als sie sich einer Baustelle in dem Ort näherte. An der dazugehörigen Ampel standen bereits Fahrzeuge, weil diese Rot zeigte. „Die Frau scherte nach links aus und fuhr an ihnen vorbei“, berichtet der Polizeisprecher.

Doch plötzlich kam der Gegenverkehr auf die Mercedes-Fahrerin zu. Und rechts warteten noch die Fahrzeuge auf Grün. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Fünf Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt und beschädigt worden. Zwei von ihnen mussten sogar abgeschleppt werden. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen fünfstellig ausfallen.

Bei der Verursacherin hat ein Atemalkoholtest 0,22 Promille angezeigt. Die Beamten dokumentierten die Daten der betroffenen Personen sowie Fahrzeuge und legten der 67-jährige Unfallverursacherin aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeit ein Verwarngeld auf. Alles Weitere werden die Versicherungen der Betroffenen untereinander klären. Die polizeilichen Maßnahmen sind zu dem Sachverhalt abgeschlossen.* (szo/tc)

Nach einer Mitteilung der Polizeidirektion Görlitz vom Donnerstagnachmittag wurde dieser Beitrag am 6. April, um 15.09 Uhr, aktualisiert.

