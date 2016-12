Kolumne: Sächsisch betrachtet Selig ist der, der kriegt Wenn es am Heiligabend keine Geschenke gibt, helfen Glühwein und ein Bürozimmer im Landtag.

Gunnar Saft. © Thomas Lehmann

Wenn Sie diese warnenden Zeilen lesen, ist es eigentlich schon zu spät. Wer jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk für seine Lieben braucht, sollte die kurze Zeit bis zur abendlichen Bescherung lieber für das Einstudieren einer herzergreifenden Entschuldigungsrede nutzen – und sein schlechtes Gewissen damit beruhigen, dass ein Fest ohne Präsente für die betroffenen Nicht-Beschenkten ja auch etwas Unvergessliches ist. Klingt hart, ist aber so.

Angst, dass er heute Abend nicht bedacht wird, hatte dann offenbar auch unser Landtagspräsident Matthias Rößler. Und was machte deshalb der kluge Mann? Richtig, er beschenkte sich noch vor dem Heiligen Abend selbst. Der CDU-Politiker orderte kürzlich für 25 000 Euro feinste Stühle aus der Schweiz und edles Holzmobiliar aus dem Sachsenland für sein Parlamentsbüro. Dort ist es jetzt wieder richtig schick. Nun muss Herr Rößler nur noch ein paar Dankeskarten an uns Steuerwichtel verfassen, und das Fest kann schon beginnen. Merke: Am seligsten ist immer noch der, der kriegt.

Weil aber nicht alle Politiker rechtzeitig so an sich selbst denken, könnte es heute Abend noch ein paar Tränchen geben. Was, wenn unterm Weihnachtsbaum doch kein neuer Dienstwagen auftaucht, der alljährliche fette Spendenscheck von Knecht Ruprecht ausbleibt oder der befreundete Unternehmer diesmal keine Gratis-Einladung zum Segeltörn durch die Karibik schickt? Dann hilft nur noch eines: Man geht zum Bahnhofskiosk, holt sich einen Zwei-Liter-Karton Glühwein, setzt sich ins neue Büro unseres Landtagspräsidenten und singt unentwegt „Stille Nacht, Heilige Nacht!“, bis der Alkohol tröstend zu wirken beginnt. Aber aufpassen, hinterher bitte alles schön wieder aufräumen und ja keine Flecken hinterlassen! Sonst sind nämlich sofort neue Möbel fällig.

