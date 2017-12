SEK-Logo wird entfernt Das Logo des sächsischen SEK im Sitzbezug eines Einsatzfahrzeugs sorgt für Empörung. Von NS-Ästhetik ist die Rede. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück, entfernt das Logo jetzt aber trotzdem.

Blick auf die Beschriftung auf dem Sitz im neuen Panzerwagen. © Dirk Knofe/dpa

Dresden. Ein wegen seiner Nähe zur NS-Symbolik heftig kritisiertes Logo des sächsischen SEK soll von den Sitzbezügen eines neuen Polizeieinsatzfahrzeuges entfernt werden. Das teilte das Landeskriminalamt am Dienstag in Dresden mit. Der Entschluss sei „unabhängig der laufenden öffentlichen Diskussion“ getroffen worden, betonte LKA-Sprecher Tom Bernhardt. „Auch wenn das Logo weder Ausdruck einer rechten Gesinnung ist noch anderweitige ideologische Attitüden erkennen lassen soll, ist der in Teilen der Öffentlichkeit wahrgenommene Kontext unter allen Umständen zu korrigieren.“

Das in die Sitzpolster des gepanzerten Einsatzfahrzeuges „Survivor R“ gestickte Logo wird intern seit 1991 vom sächsischen Spezialeinsatzkommando genutzt. Es zeigt - geflügelt und umringt von einem Lorbeerkranz - ein gekröntes und von zwei Löwen gehaltenes sächsisches Wappen. Darüber und darunter stehen in an Fraktur erinnernder gebrochener Schrift die Worte „Spezialeinsatzkommando“ und „Sachsen“. Fraktur fand zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus als so genannte „deutsche Schrift“ vielfach Anwendung.

Der erste von zwei „Survivor R“ war am vergangenen Freitag von der sächsischen Polizei offiziell in Dienst gestellt worden. Am Wochenende hatten dann Bilder von den bestickten Sitzen im Internet für Empörung und teils hämische Kommentare gesorgt.

Der AfD-Abgeordnete Sebastian Wippel sprach am Dienstag von „Sachsen-Bashing auf dem Rücken der Polizei“.

Der Innenexperte der SPD-Fraktion, Albrecht Pallas, wies den Vorwurf einer rechtsextremen Unterwanderung der Polizei zurück, räumte im Interview mit dem SWR allerdings ein, dass von „antidemokratischen Einstellungen“ Einzelner eine Gefahr ausgehe. Seiner Erfahrung nach „fällt es der sächsischen Polizei zunehmend schwer, diese Themen zu reflektieren, in Aus- und Fortbildung die Rolle und Bedeutung der Polizei im demokratischen Rechtsstaat ausreichend zu vermitteln“. (dpa)

