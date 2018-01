SEK aus Ebersbach abgezogen Polizisten überwältigen einen 24-Jährigen in seiner Plattenbau-Wohnung und nehmen ihn fest. Hintergründe des Einsatzes nannte die Polizei bisher nicht.

Ebersbach-Neugersdorf. Beamte des Spezialeinsatz-kommandos der sächsischen Polizei haben kurz vor 15 Uhr einen 24-jährigen Deutschen in seiner Wohnung in einem Plattenbau auf der Oberlausitzer Straße in Ebersbach überwältigt und festgenommen. Zuvor hatte ein speziell geschulter Verhandlungstrupp der Polizei mit dem Mann Kontakt aufgenommen. Über den genauen Grund des Einsatzes schweigt die Polizei bisher.

Anwohnern zufolge hatte der Mann sowohl in seiner Wohnung als auch auf der Straße „herumgetobt“ und dabei auf Autos eingeschlagen. Da der Mann polizeibekannt gewesen sei und man sich unsicher war, ob er über Waffen verfüge, habe man sich im Lagezentrum entschieden, dass „große Ballett“ zu fahren, sagte ein Polizeisprecher der SZ. Seit zehn Uhr war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach seiner Festnahme wurde der 24-Jährige vor Ort ärztlich untersucht. Die Absperrungen im Bereich Sachsen-, Oberlausitzer und Böhmische Straße, die am Vormittag errichtet wurden, sind inzwischen aufgehoben. (szo)

