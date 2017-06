Seit einem Jahr verschollen Linda W. aus Pulsnitz soll sich dem IS angeschlossen haben. Die Eltern geben die Hoffnung auf ihre Rückkehr nicht auf.

Linda aus Pulsnitz bleibt verschwunden. © Agentur

Pulsnitz. Es ist still geworden um den Fall Linda W. Ihre Eltern hätten keine Information über den Verbleib des Mädchens, geschweige denn ein Lebenszeichen, sagt ihr Stiefvater. Er wisse auch nicht, an wen er sich noch wenden sollte, sagt er resigniert. Es sei alles schlimm genug. So möchten die Eltern eigentlich nicht mehr öffentlich darüber sprechen. Was bleibe, sei die Hoffnung, dass das Mädchen wieder zurückkehrt. Die würden sie nicht aufgeben.

Am 1. Juli 2016 ist die damals 15-jährige Linda W. nach SZ-Informationen über Frankfurt am Main nach Istanbul geflogen. Dort verlor sich ihre Spur. Das Landeskriminalamt sei in die Ermittlungen einbezogen worden, hieß es von der Polizeidirektion Görlitz. Angeblich wollte sie über die Türkei nach Syrien, um sich der Terrorgruppe IS anzuschließen. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb auch Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Wegen des Verdachts der Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie es juristisch korrekt formuliert heißt. Doch inzwischen erklärt Oberstaatsanwalt Lorenz Haase auf SZ-Anfrage: „Das Verfahren ist wegen des unbekannten Aufenthaltes der Jugendlichen eingestellt.“

Vieles in dem Fall bleibt im Dunkeln. Die schleichenden Veränderungen und die Radikalisierung des Mädchens erschienen ihrem Umfeld wohl längere Zeit nicht verdächtig. Auch nicht, als sie sich für den Koran interessierte, ihre Kleidung veränderte und im Ramadan fastete. Sie gab es als Diät aus. Bei der Schulleitung schrillten erst die Alarmglocken, als das Mädchen Kopftuch tragen wollte. Doch da war es schon zu spät.

Am letzten Schultag vor ihrem Verschwinden habe sie sich ganz normal verhalten. Die Eltern hatten sie erst zwei Tage später bei der Polizei als vermisst gemeldet, weil sie glaubten, ihr Kind sei bei einer Freundin. Da saß sie wohl schon im Flugzeug Richtung Istanbul. Mutter und Stiefvater hatten dann auch den Verdacht öffentlich gemacht, dass sich Linda möglicherweise der Terrororganisation IS in Syrien anschließen wolle. Sie habe über Facebook Kontakt zu Islamisten aufgenommen. (SZ)

