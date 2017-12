Seit drei Jahren Kampf ums Bushäuschen In Großerkmannsdorf stehen die Schulkinder nicht nur sprichwörtlich im Regen.

Wenn es doch nicht nur mit der Spiegelung so einfach wäre … Die Großerkmannsdorfer wünschen sich ein Bushäuschen auch auf der anderen Straßenseite. © Thorsten Eckert

Großerkmannsdorf. So schwer kann das doch nicht sein, ein Buswartehäuschen aufzustellen. Davon jedenfalls sind die Großerkmannsdorfer überzeugt, die seit nun schon fast drei Jahren darum kämpfen, dass die Hortkinder und Grundschüler an der Bushaltestelle an der Alten Hauptstraße in Höhe der Kita nicht mehr länger im Regen – und aktuell – im Schnee stehen müssen. Müssen sie aber auch weiterhin; und deshalb platzte Roland Schmidt jetzt im Stadtrat der sprichwörtliche Kragen. Roland Schmidt sitzt für die Freien Wähler sowohl im Großerkmannsdorfer Ortschaftsrat als auch im Radeberger Stadtrat und hat jetzt hörbar die Nase voll. „Wir werden jetzt schon ewig hingehalten, immer wieder heißt es, dass es keine Fördermittel gibt!“ Selbst auf die Nachfrage aus dem Ortschaftsrat, was das Ganze denn eigentlich koste, sei seit nunmehr drei Monaten keine Antwort aus dem Rathaus gekommen. Die Großerkmannsdorfer wollten wissen, über wie viel Geld da überhaupt gesprochen wird, um darüber nachzudenken, notfalls eben auch mal ohne Fördermittel ein Buswartehäuschen aufzustellen … „Es ist schade, dass unsere Kinder keine Lobby haben“, machte sich der Großerkmannsdorfer nun im Stadtrat Luft.

Und das nicht wirklich zur Freude von OB Gerhard Lemm (SPD), der umgehend darauf verwies, dass es in Radeberg ja sogar einen Kinder- und Jugendstadtrat gebe, der sich um solche Themen kümmere. „Kinder und Jugendliche haben bei uns in jedem Fall eine Lobby“, wollte Lemm die Kritik jedenfalls nicht auf der Stadt sitzen lassen. Den Großerkmannsdorfern hat das aber bisher nichts genützt, weil es hier ganz offensichtlich bauliche Probleme zu lösen gilt, die nicht so leicht zu lösen sind. Das jedenfalls schilderte Radebergs Bauamtsleiterin Uta Schellhorn. „Weil es an dieser Stelle sehr eng ist, hatten wir eine kleinere Überdachung vorgesehen und den Fördermittelantrag gestellt“, beschreibt die Bauamtschefin. Der Antrag ist allerdings nicht genehmigt worden, weil das Ganze nicht der Norm entsprochen habe. Der Regionalverkehr Dresden (RVD), dessen Busse hier unterwegs sind, sah zudem Probleme, dass Busse beschädigt werden könnten, wenn das Haltestellendach weiter als sonst üblich auf den Fußweg oder gar die Straße ragen könnte. „Also hatten wir darüber nachgedacht, die Haltestelle ein Stück nach hinten zu versetzen – aber auch das geht nicht“, so Uta Schellhorn. Denn gleich hinter dem Fußweg verläuft der Goldbach …

Also überlegt das Bauamt nun gemeinsam mit den Planern, ob man die Straße ein wenig einengen könnte, um auf diese Weise einen breiteren Fußweg zu bekommen. „Aber auch das müssen wir zunächst noch mit den Fördermittelgebern besprechen“, wollte die Bauamtschefin im Stadtrat noch nicht allzu große Hoffnungen verbreiten. Denn natürlich müsse man bei diesem Thema auch beachten, „dass Rollstühle und Kinderwagen ungehindert an der Bushaltestelle vorbeikommen“, verweist Uta Schellhorn auf ein weiteres Problem.

In Großerkmannsdorf ist man dennoch sauer. Das Thema ist quasi Dauergast auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats. „Und wie gesagt, wir fühlen uns einfach nur hingehalten“, ärgert sich Roland Schmidt. Zumindest die Antwort auf die Frage nach den Kosten wird in Kürze bei Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) eintreffen, versprach der OB. Das Ganze sei ein Missverständnis gewesen, offenbar sei die Anfrage nicht im Rathaus angekommen, hieß es in der Stadtratssitzung.

Eines ist aber in jedem Fall klar, die erhoffte Weihnachtsüberraschung wird das Bushäuschen in Großerkmannsdorf nicht mehr werden. Zumindest nicht mehr in diesem Jahr. „Und den Winter über werden unsere Kinder nun also auch wieder im Schnee und Regen an der Haltestelle stehen“, ist Roland Schmidt nach wie vor sauer. Aber er wird das Thema in jedem Fall regelmäßig ansprechen, machte er schon mal klar.

