Schwierige Vielfalt Die SPD drängt auf einen Aktionsplan, der Minderheiten unterstützt. Die CDU hat keine Eile.

Die Zahl der homosexuellen Lebenspartnerschaften steigt. Beim Christopher Street Day wird gegen Diskriminierung und für gleiche Rechte demonstriert. © Archivfoto: René Meinig

Das Regierungsbündnis aus CDU und SPD, heißt es im Koalitionsvertrag, „steht für die Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen“. Das soll untermauert werden: „Gemeinsam mit der Zivilgesellschaft werden wir durch einen Aktionsplan darauf hinwirken, dass jeglicher Form von Diskriminierung, auch aufgrund sexueller Identität entgegengewirkt wird.“

Zwei Drittel des Vertrages sind nach Selbstauskunft der Regierungspartner zur gerade erreichten Hälfte der Legislaturperiode bereits umgesetzt. Der Aktionsplan zählt zum anderen Drittel. Was genau geplant ist, ist allenfalls in Ansätzen öffentlich bekannt. Es dürfte darum gehen, generell Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren sowie Menschen, die sich herkömmlichen Geschlechterbildern nicht zugehörig fühlen. Das Bewusstsein, dass es auch Familien mit zwei Vätern oder zwei Müttern und Kindern gibt, soll wachsen.

In der Landesregierung ist Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) für die Umsetzung des Plans verantwortlich. In der Antwort auf die mündliche Anfrage der Grünenabgeordneten Katja Meier begründet sie die Verzögerung damit, dass der Abstimmungsbedarf „sehr komplex“ sei. Wann der Plan vorliege, sei unklar. Er solle aber in jedem Fall für die Bereiche „Arbeitswelt, Jugend und Familie, Bildung. Gesundheit, Gewaltschutz und Partizipation konkreten Handlungsbedarf“ aufzeigen.

Meier erkennt durchaus das Bemühen Köppings an. Die Ministerin habe mehrfach deutlich gemacht, dass ihr der Aktionsplan wichtig sei. „Ich habe an ihrer Haltung persönlich auch keine Zweifel“, betont Meier. Für die Grünenpolitikerin ist die CDU der Blockierer: „Wenn die Beharrungskräfte bei Sachsens CDU-Landespolitikern bisher jeden Fortschritt blockieren, dann muss SPD-Chef Martin Dulig die Erfüllung des Koalitionsvertrags gegenüber dem CDU-Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich einfordern.“ Meier appelliert an die CDU anzuerkennen, „dass für alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung und Identität, ein Recht auf ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben besteht“.

Das zweifeln die Christdemokraten auch nicht an. Dennoch ist für sie der Plan, der dem Vernehmen nach ein SPD-Anliegen ist, kein Kernstück ihrer Politik. „Bei dem Aktionsplan handelt es sich um ein Randthema“, sagt der sozial- und familienpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Alexander Krauß. Deswegen habe die sächsische Union auch keine Eile damit.

Auch Krauß betont, dass Minderheiten nicht diskriminiert werden dürfen. Jeder solle so leben wie er es möchte. „Es darf aber nicht dazu kommen, dass Kleinstgruppen in unangemessen hohem Maße finanziell gefördert werden, während für die Leistungsträger unserer Gesellschaft – den Familien – zu wenig Geld zur Verfügung steht“, fügt Krauß hinzu. Durch den Aktionsplan dürfe es nicht „zu einer faktischen Benachteiligung von Familien“ kommen.

Die CDU will das Thema aus dem Bundestagswahlkampf heraushalten. Der Spitzenkandidat der sächsischen Union, Bundesinnenminister Thomas de Maizière, hatte bei seiner Nominierung im März betont: „Unser Bemühen muss den Normalos gelten und nicht der Minderheit“. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Stanislaw Tillich warb damals um Unterstützung „traditioneller Familien“. Vermutlich haben die Unionsstrategen auch im Sinn, die AfD mit dieser Strategie kleinzuhalten.

Sachsens SPD betont die Wichtigkeit des Aktionsplanes. „Sachsen wird sich damit zu aktiver Gleichstellung und gezielter Bekämpfung von Diskriminierung bekennen“, sagt Vizefraktionschef Henning Homann. Dies sei ein Paradigmenwechsel. Aus der Reihe der „Community“, die sich an der Erarbeitung beteiligt habe, sei viel Zustimmung gekommen. Und immerhin: Ein Teil der Forderungen wird bereits umgesetzt – in einer Richtlinie zur Chancengleichheit, die „Projekte zur Förderung der Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ unterstützt.

