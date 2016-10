Schwerverletzte bei Unfall auf A 4

Das Fahrzeug ist total demoliert. Die drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. © Danilo Dittrich

Drei Menschen wurden am Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der A 4 schwer verletzt.

Die Männer saßen in einem Ford, der in Richtung Görlitz unterwegs war. Kurz nach der Abfahrt Weißenberg kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford krachte in die Leitplanke und kippte um.

Die Autobahn musste für die Rettungsarbeiten teilweise gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Inzwischen wurde die Fahrspur nach Polizeiangaben wieder freigegeben. (szo)

zur Startseite