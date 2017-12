Schwerer Unfall bei Friedewald

© Roland Halkasch

Dresden. Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr auf der S 81 zwischen Friedewald und Auer zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mitsubishi war in Richtung Großenhain unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr gegen die Leitplanke, stürzte die Böschung hinab, überschlug sich und blieb auf einem Feld stehen. Der Mitsubishifahrer, seine Beifahrerin und ein Kind zogen sich Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Staatsstraße musste zeitweise gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

zur Startseite