Schwerer Unfall auf der B99

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es heute Morgen auf der B99 zwischen Ostritz und Hirschfelde gekommen. © Danilo Dittrich

Die B99 zwischen Ostritz und Hirschfelde ist derzeit gesperrt. „Grund dafür ist ein schwerer Verkehrsunfall“, teilte Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, gegenüber der SZ mit. Ein Opel und ein Ford seien auf gerader Strecke vor den dortigen Serpentinen zusammengestoßen. Nach SZ-Informationen soll es mindestens zwei Verletzte geben.

Die Polizei und die Feuerwehr sei vor Ort und die Sperre werde noch eine längere Zeit andauern. Zudem sind Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren, am besten über Bernstadt. Eine Umleitung ist ab B99 Abzweig Schlegel eingerichtet. Sie führt in Richtung Görlitz über Schlegel und Dittersbach. Für Autofahrer, die aus Richtung Görlitz kommen, ist die Umleitung in Ostritz, Abzweig Bernstadt, eingerichtet. (szo/mrc)

Dieser Artikel wurde zuletzt um 11.52 Uhr aktualisiert.

