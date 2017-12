Schwerer Missbrauch vor Gericht Eine Pulsnitzerin soll sich mehrfach an einem 13-Jährigen vergangen haben. Jetzt beginnt am Amtsgericht Kamenz der Prozess gegen sie.

Am Amtsgericht Kamenz beginnt nächste Woche der Prozess gegen eine Pulsnitzerin. Ihr wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. © René Plaul

Pulsnitz/Kamenz. Eine außergewöhnliche Anklage wird in der kommenden Woche am Amtsgericht in Kamenz verhandelt. Vor dem Schöffengericht steht eine 32-jährige Frau, der schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird. Die Pulsnitzerin soll in den Sommerferien 2016 mindestens zehnmal Geschlechtsverkehr mit einem damals erst 13-jährigen Jungen gehabt haben.

Ist das Kind unter 14 Jahren alt, kann laut Strafgesetzbuch von schwerem sexuellem Missbrauch ausgegangen werden, wenn es zum Beischlaf beziehungsweise zur Penetration gekommen ist. In diesem Fall sieht das StGB eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr vor. Aber auch schon der „einfache“ sexuelle Missbrauch von Kindern wird allgemein mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht – egal, ob von Mann oder Frau begangen. (szo)

Verhandlung am Amtsgericht Kamenz: Donnerstag, 14. Dezember, ab 10 Uhr.

