Schwere Technik gegen Sturmschäden Mit einer speziellen Erntemaschine ziehen Forstarbeiter im Osterzgebirge umgeknickte Fichten aus dem Unterholz.

Der Forstunternehmer Thomas Behrisch beräumt nach dem Sturm „Herwart“ im Teufelsgehau bei Seyde im Osterzgebirge umgeworfene Fichten. © robert michael

Ein tiefes Brüllen durchdringt das Tal. Der Lärm des Dieselmotors vermischt sich mit dem Geräusch von Maschinen. Fast so, als wäre eine ganze Werkhalle mit Kreissägen, Bohrern und Förderbändern am Werk. Aber es ist nur ein sechsrädriges Ungetüm, das durch das Teufelsgehau lärmt. Eine Holzerntemaschine, die sich in dem kleinen Waldstück im Tal der Wilden Weißeritz bei Seyde im Osterzgebirge den Weg durch das Unterholz bahnt. Vorbei an umgeworfenen Fichten, die der Herbststurm „Herwart“ auf dem Gewissen hat.

Kreuz und quer liegen sie hier neben- und übereinander. Ein Wunder, dass die benachbarte, über 400 Jahre alte Herklotzmühle nichts abbekommen hat. Immerhin blies „Herwart“ mit 116 Kilometern pro Stunde über die Kämme des Osterzgebirges. Auf dem Fichtelberg war es gar Tempo 176. Thomas Behrisch lässt es mit Schrittgeschwindigkeit eher vorsichtig angehen.

Der Unternehmer aus Karsdorf bei Rabenau soll im Auftrag des Staatsbetriebs Sachsenforst die Sturmschäden im Forstbezirk Bärenfels beseitigen. Die Region gehört neben den Bezirken Adorf und Marienberg zu denen, die am härtesten von „Herwart“ getroffen wurden. In ganz Sachsen hat der Sturm fast 650 000 Kubikmeter Holzschaden verursacht, rund 80 Prozent davon allein im staatlichen Wald. „Kyrill“, der schwerste Orkan der vergangenen zehn Jahre, hatte 2007 rund 1,8 Millionen Kubikmeter Bruchholz geschaffen. Normalerweise ergibt eine 30 Meter hohe Fichte etwa drei Kubikmeter Holz.

Am Freitag besuchte der zuständige Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) Bärenfels und warnte vor Lebensgefahren im Wald. „Durch den Sturm vorgeschädigte Bäume können auch Tage später ohne Wind noch umstürzen.“

Thomas Behrisch und seine Leute müssen damit leben, wenn sie ihren Job gut machen wollen. Langsam steuert der 46-Jährige die Holzerntemaschine auf einen quer liegenden Baum zu. Der kranartige Ausleger mit dem Hightech-Kopf senkt sich, greift nach dem gut 40 Zentimeter dicken Stamm, zieht ihn aus dem Unterholz und lupft ihn mühelos in die Höhe. Transportrollen, die eben noch wie Augen ausgesehen haben, ziehen die Fichte durch den mit Sägen und Messern besetzten Kopf. In Sekundenbruchteilen lösen sich Dutzende Äste vom Stamm, sauber abgetrennt kurz oberhalb der Rinde.

Dann ein paar schnelle Schnitte und drei exakt vier Meter lange Teile fallen auf einen kleinen Stapel. Vielleicht werden daraus einmal Bretter. Die nächste Fichte bitte. Der Harvester, wie die 25-Tonnen-Maschine eigentlich heißt, ist so etwas wie das Wundermittel für Holzfäller und Industrie. Für die einen, weil die Arbeit deutlich leichter geht, für die anderen, weil sich schnell riesige Mengen Bäume verarbeiten lassen. Zumindest wenn es um Fichten und Kiefern geht. „Laubbäume mit starken Ästen kann ich mit dem Harvester nicht bearbeiten“, sagt Behrisch. Er kennt die Kritik an seiner Maschine. Umweltschützer beklagen, dass die Harvester den Waldboden zusammenstauchen und Bäume am Wegesrand schädigen.

„Um die 100 Bäume haben wir heute schon gemacht“, sagt Behrisch, der mit seiner waldgrünen Hose und dem rot-schwarz karierten Flanellhemd wie ein klassischer Holzfäller daher kommt. Solche sind auch mit vor Ort, denn nicht überall kann die Maschine direkt ran. Dafür braucht Behrisch seine Mitarbeiter, die mit einer Axt verschlungene Äste trennen oder mit einer Motorsäge Platz im Unterholz schaffen. Manche der umgekippten Fichten sind so gefallen und im Boden oder unter anderen Fichten verklemmt, dass die Stämme unter Spannung stehen. „Das kann richtig hochschnipsen“, sagt Behrisch. Auch der 550 000 Euro teure Harvester kann dadurch Schaden nehmen.

Behrisch und seine Leute sollen jetzt zuerst die großen Flächen abarbeiten, alle Bäume entasten und stapeln, bevor es tiefer in den Wald zu Lichtungen geht, wo einzelne Bäume durch „Herwart“ gefällt wurden. Sie werden lange zu tun haben, und Schädlinge setzen sie unter Zeitdruck. „Bis zum Frühjahr müssen wir fertig sein, weil dann wieder der Borkenkäfer kommt“, sagt Behrisch. „Das wäre ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, weil der Käfer nämlich auch liegende Stämme nach der Fällung angreift.“

