Schwer verletzter Mann auf Supermarkt-Parkplatz gefunden

Zwickau. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Zwickau ist ein bewusstloser und schwer verletzter Mann gefunden worden. Nach Angaben der Polizei ist unklar, ob der 50-Jährige Opfer einer Straftat oder eines Unfalls wurde. Der Mann sei am Freitagamorgen neben einer Abstellbox für Einkaufswagen entdeckt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dpa)

