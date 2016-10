Schweinchen fürs Sofa Die Tiere im Osterzgebirge bekommen regelmäßig Nachwuchs. Manchmal landet eins in der Neubauwohnung.

Wildparkmitarbeiterin Lisa Eckardt zeigt hier, wie zutraulich die Minischweine sind. © frank baldauf

Im Wildpark Osterzgebirge haben Minischweine die Hängebauchschweine abgelöst und Wildparkchef Frank Gössel hat damit eine völlig neue Kundschaft gewonnen. Denn er braucht immer wieder Abnehmer für Tiere. Das hängt mit dem Lauf der Natur zusammen, dem auch der Wildpark folgen muss.

Die verschiedenen Tiere bekommen regelmäßig Junge. Diese werden gut gepflegt und sind in ihren Gehegen auch geschützt, so können sie wachsen und gedeihen. In der freien Natur ist das nicht immer so. Jedoch kann der Park nicht alle Tiere behalten. Erstens würde der Platz nicht reichen, zweitens gäbe es ein Problem mit Inzucht, wenn Eltern und geschlechtsreife Jungtiere im selben Gehege leben.

Also handelt Gössel auch mit den Tieren, verkauft eigene Jungtiere und kauft auch welche dazu, um frisches Blut in den Bestand zu bekommen. Züchter, andere Tierparks oder Landwirte gehören seit Jahren zu seinen Geschäftspartnern – doch neuerdings auch Privatleute aus der Großstadt. Die interessieren sich für die Minischweine. Gössel hat davon durch Zufall erfahren. „Erst hatten wir Probleme, Abnehmer für die Minischweine zu finden. Dann hat einmal ein Besucher gefragt, ob er eines kaufen kann“, erzählt der Wildparkleiter. Er hat dann zurückgefragt, wo der Interessent denn wohne. „In der Neubauwohnung“, war die Antwort.

Aber er hat das dann erklärt und ist mit Gössel handelseins geworden. Die Schweinchen werden bei nicht zu üppiger Fütterung bis zu 50 Zentimeter lang. Diese Größe lässt sich noch in einer Wohnung halten. Sie bekommen dann eine eigene Toilettenkiste. „Ihrer Natur nach sind es sehr reinliche Tiere. Die sind schneller sauber zu bekommen als ein Hund oder eine Katze“, berichtet Gössel. Deshalb brauchen die Minischweine auch regelmäßig ein Bad oder eine Dusche. „Dann sitzen sie abends mit ihren Besitzern auf dem Sofa beim Fernsehen und werden verwöhnt und gestreichelt“, hat sich Gössel erzählen lassen. Er persönlich könnte sich das in seiner Wohnung nicht vorstellen, aber wenn Besitzer und Tiere damit glücklich sind, ist es ihm recht. Man kann mit den Minischweinen auch spazieren gehen, mit einem Geschirr oder Halsband.

Seit er von dem Interesse für die Minischweine in den Städten weiß, bietet er überzählige Tiere regelmäßig auf der Facebook-Seite vom Wildpark an. „Und ruckzuck waren die ersten elf weg“, erinnert er sich. Aus Dresden, Leipzig und Heidenau kamen die Abnehmer. In der Regel zahlen sie 40 Euro für ein solches Tier. Die Einnahmen kommen in die Wildparkkasse.

Drei erwachsene Weibchen und einen Eber besitzt der Tierpark. Die haben derzeit 13 Junge. Sechs davon stehen auch zum Verkauf, die anderen sind noch zu klein. Die brauchen ihre Eltern noch eine Weile. Aber danach ist durchaus vorstellbar, dass auch sie ihren Weg in die Großstadt finden.

Minischweine wurden aus den normalen Hausschweinen gezüchtet, erst mit dem Ziel, sie als Versuchstiere einzusetzen. Später wurden sie dann auch als Haustiere verwendet. Von ihnen gibt es auch verschiedene Rassen. Wer sich dafür interessiert, kann ja einmal im Wildpark nachfragen. Man muss dafür auch gar keine Neubauwohnung haben.

