Schwein gehabt Ferkel Fryda, der heimliche Star auf der Waldbühne Jonsdorf, darf leben. Noch wird aber nach einer Unterbringung gesucht.

Ferkel Fryda in Aktion auf der Waldbühne. © Theater

Der eine oder andere Theatermitarbeiter hat sich gewünscht, dass das kleine Ferkel nach der letzten Vorstellung auf der Jonsdorfer Waldbühne gegrillt wird. Doch Fryda, der heimliche Star des Abenteuerspektakels um den Pascherfriedel, hat im wahrsten Sinne des Wortes „Schwein gehabt“. Der rosafarbene Vierbeiner darf weiterleben. „Sie ist bei einem Landwirt in der Nähe von Görlitz untergekommen“, berichtet Barbara Pinkert.

Die Gebelzigerin ist filmerfahren und zudem eine ehemalige Mitarbeiterin des Görlitzer Theaters. So kam auch Theatergeschäftsführer Caspar Sawade schon vor Monaten mit der Bitte auf die 70-Jährige zu, ob sie Ferkel Fryda nach der Waldbühnen-Saison aufnehmen könnte. Familie Pinkert hat zwar Ziegen, Hühner und Pferde, aber keine Schweine. Deshalb musste sie ablehnen. „Ein Schwein kann man nicht allein halten“, erklärt sie. Dass das Ferkel geschlachtet wird, wollte die Tierschützerin aber auch nicht. „Fryda spielte so schön, sie hat den Schauspielern die Show gestohlen“, weiß Frau Pinkert aus Berichten ihrer Kinder. Sie selbst war nicht in der Vorstellung, weil bis eine Woche vor dem Ende noch keine Unterkunft für das Ferkel gefunden war. „Das hätte ich nicht verkraftet“, sagt sie.

Inzwischen fand sich ein Bekannter, der bereit war, das Schweinchen aufzunehmen. Barbara Pinkert sieht darin aber nur eine Zwischenlösung. Denn bei den neuen Mitbewohnern von Fryda handelt es sich um Mastschweine. „Wenn sie dort für immer bleibt, ist sie bis zum Frühjahr so groß und träge, dass sie nächstes Jahr nicht mehr auf der Waldbühne spielen kann“, sagt die Gebelzigerin. Das aber ist der Wunsch des Theaters: Publikumsliebling Fryda soll auch 2018 in dem Stück „Die 7. Geisterstunde – Die Rückkehr des tollen Junkers“ dabei sein. Die Premiere ist für den 23. Juni geplant, gespielt werden soll dann bis zum 5. August. Zuletzt wog das Ferkel gut 60 Kilogramm. Bis 200 Kilo können Schweine auf die Waage bringen. „Es ist erstmal gut aufgehoben“, sagt die Gebelzigerin. In seinem jetzigen Zuhause sollte Fryda aber maximal vier Wochen bleiben, meint Frau Pinkert.

Aus diesem Grund sucht sie fieberhaft nach einer Alternative. Die muss, steht für die 70-Jährige fest, in der Region sein. Denn das Ferkel erst in weiter entfernte Gegenden zu transportieren, um es nächstes Jahr wieder zurückzuholen, sei aus Kostengründen nicht möglich. Überlegungen, Fryda zum Tier-Gnadenhof „Gut Aiderbichl“ zu bringen, sind genau deshalb fallen gelassen worden. Denn dann hätte das Schwein nächstes Jahr nicht mehr mitspielen können. Barbara Pinkert kann sich aber vorstellen, dass Fryda nach ihrer zweiten Waldbühnen-Saison 2018 auf den bekannten Gnadenhof gebracht wird. Bis es so weit ist, muss erst eine andere Lösung gefunden werden. Interessenten gibt es, die Pinkerts schauen sich die Tierfreunde und das mögliche neue Zuhause für das Ferkel genau an. „Das Theater muss aber am Ende entscheiden, wo Fryda hinkommt“, sagt Frau Pinkert.

