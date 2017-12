Schwarz-rot beschließt Absichtserklärung Seit dem Wochenende ist Michael Kretschmer neuer CDU-Chef. Teil zwei der Nachfolge Stanislaw Tillichs kommt am Mittwoch bei der Wahl zum Ministerpräsidenten. Die schwarz-rote Koalition gibt sich vorab geschlossen.

Martin Dulig (l.) und Michael Kretschmer © Robert Michael

Dresden. Zwei Tage vor der Wahl Michael Kretschmers (CDU) zum neuen sächsischen Ministerpräsidenten demonstriert die schwarz-rote Koalition Einigkeit. Der Koalitionsausschuss verständigte sich am Montag in nur einstündiger Sitzung auf eine Absichtserklärung zur künftigen Arbeit, die die Grundlage für ein 100-Tage-Programm des neuen Regierungschefs bilden soll, wie beide Seiten im Anschluss mitteilten. Neben Bildung, Sicherheit und Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene umfasst das Papier auch die Punkte Infrastruktur und politische Bildung.

Es solle deutlich werden, dass die Regierung unter seiner Führung „mit einem neuen Antritt“ in die verbleibende Zeit bis zur Landtagswahl 2019 gehe, sagte Kretschmer. Das 100-Tage-Programm will er im Januar vorstellen. CDU-Fraktionschef Frank Kupfer verwies auf das schlechte Bundestagswahlergebnis von CDU und SPD in Sachsen. Deshalb sei seine danach getroffene Aussage „Wir haben verstanden“ auch „ein bisschen Ausdruck“ des jetzt verabredeten Papiers.

SPD-Chef und Wirtschaftsminister Martin Dulig betonte die gemeinsame Problemsicht. „Die Probleme liegen nicht zwischen uns, sondern vor uns.“ Der Koalitionsvertrag von 2014 habe weiter Bestand. „Deshalb ist das jetzt eine Weiterentwicklung.“ Sie würden den SPD-Abgeordneten empfehlen, am Mittwoch bei der Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag für Kretschmer zu stimmen, sagten Dulig und Fraktionschef Dirk Panter.

Noch-Ministerpräsident Stanislaw Tillich hatte nach dem desaströsen Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt als Partei- und Regierungschef angekündigt. Am Samstag war sein Wunschnachfolger Kretschmer von einem CDU-Landesparteitag bereits zum neuen Vorsitzenden der sächsischen Union bestimmt worden.

Die Absichtserklärung nimmt den bereits von der CDU-Fraktion beschlossenen Auftrag an die Staatsregierung auf, weitere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs zu prüfen - allerdings ohne eine Verbeamtung der Lehrer zu erwähnen. Außerdem wird eine Stärkung der frühkindlichen Bildung angestrebt.

Bei der Inneren Sicherheit geht es um mehr „sichtbare Sicherheit“, ein Polizeigesetz, das neben der Prüfung einer Ausweitung der Videoüberwachung auch die Einführung der elektronischen Fußfessel vorsieht, sowie die mögliche Verlängerung des Wachpolizeigesetzes.

Den sächsischen Kommunen soll künftig mehr Gestaltungsspielraum eingeräumt werden. „Wir wollen den Schulterschluss mit der kommunalen Ebene“, sagte Kretschmer. Niemand solle alleingelassen werden, auch nicht beim Breitbandausbau, versprach Dulig. Alle Kommunen sollten in die Lage versetzt werden, in diese Zukunftstechnologie zu investieren.

Kretschmer und Dulig betonten, dass die Maßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel erfolgen sollen. Einen Nachtragshaushalt schlossen sie aber nicht ausdrücklich aus. „Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund, über einen Nachtragshaushalt zu reden“, sagte Kretschmer lediglich. (dpa)

zur Startseite

Artikelempfehlung Schwarz-rot beschließt Absichtserklärung Dresden. Zwei Tage vor der Wahl Michael Kretschmers (CDU) zum neuen sächsischen Ministerpräsidenten demonstriert die schwarz-rote Koalition Einigkeit. Der Koalitionsausschuss verständigte sich am Montag in nur einstündiger Sitzung auf eine Absichtserklärung zur künftigen Arbeit, die die Grundlage für ein 100-Tage-Programm des neuen Regierungschefs bilden soll, wie beide Seiten im Anschluss mitteilten. Neben Bildung, Sicherheit und Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene umfasst das Papier auch die Punkte Infrastruktur und politische Bildung. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/schwarz-rot-beschliesst-absichtserklaerung-3836920.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: