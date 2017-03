Schüsse in der Görlitzer Innenstadt

Einsatzkräfte des Spezial- einsatzkommandos der sächsischen Polizei (SEK) haben am Dienstag gegen 13:15 an der Christoph-Lüders-Straße einen Mann vorläufig festgenommen. In einem Rucksack führte er eine Pistole mit. Die Beamten stellten die Schusswaffe sicher.

Der Mann wird verdächtigt, eine in der Landeskronstraße lebende Familie bedroht zu haben. Augenscheinlich wurde im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses kurz nach 4 Uhr auf eine Wohnungstür geschossen. In den Räumen wohnen ein 43-jähriger Mann und seine 35 Jahre alte Lebensgefährtin. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Im Verlauf erster Fahndungen ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Tatverdächtigen. Der 35-Jährige hielt sich zusammen mit seiner 28-jährigen Ehefrau und seinen beiden drei Jahre sowie wenige Monate alten Kindern in einer Wohnung an der Christoph-Lüders-Straße auf. Unklar war, ob dieser im Besitz einer Schusswaffe war.

Hintergrund des Sachverhaltes waren offenbar schon seit Längerem andauernde Streitigkeiten aufgrund von Geldschulden. Die beteiligten Personen sind polnische Staatsbürger, die in Görlitz leben und sich kennen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Vorwurf des versuchten Mordes dauern an. (szo)

