Schüsse im Wald Um Löbau finden wieder Drückjagden statt. Vor allem Wildschweine nehmen die Jäger ins Visier. SZ war hautnah dabei.

Nach der Jagd werden die erlegten Tiere auf dem sogenannten Streckenplatz ausgelegt – wie hier nach einer Jagd vor wenigen Tagen am Rotstein. Dort würdigen die Jäger sie noch einmal, bevor sie abtransportiert werden. © Rafael Sampedro

Auf einer Lichtung am Fuße des Rotsteines liegen sie: fünf Wildschweine und drei Rehe. Die Augen der Ricken sind geöffnet, die Köpfe nach hinten gestreckt. Sie sind tot, niedergestreckt von einem gezielten Schuss. Auch bei den drei Überläuferbachen und zwei Frischlingen fällt die kreisrunde Schusswunde ins Auge. Die Tiere liegen auf frisch ausgelegten Fichtenzweigen auf dem Streckenplatz, dem Ort, wo sie nach der Jagd geehrt werden. Sie sind die Beute einer Drückjagd, die Jäger aus der Region jetzt gemeinsam unternommen haben. Es ist später Vormittag, als die letzten auf dem Platz abgeladen werden.

Los ging es drei Stunden zuvor mit einer Belehrung und der Einteilung von etwa fünfzig Personen in Gruppen. Nicht alle haben eine Jagdprüfung abgelegt. Mit diesen Männern und Frauen bin ich bei einer Jagd am Rotstein als Treiberin unterwegs. Die anderen besetzen die Jägerstände. Gejagt wird auf einer Fläche von etwa 150 Hektar. Der Morgen ist nasskalt; aber schlechtes Wetter hält die Jäger nur sehr selten auf. In einer Gruppe von zehn Personen gehen wir einen Waldweg entlang. Mit Sicherheitswesten sind wir von Weitem zu sehen. Wären die Warnwesten nicht, könnten wir als eine Gruppe gewöhnlicher Wanderer durchgehen. Plötzlich dringt ein Schuss durch den Wald. Welchem Tier der wohl galt? „Auf alle Fälle scheint es, dass wir heute mehr Glück als gestern haben“, sagt ein Treiber. Am Vortag auf dem Löbauer Berg hatte die Gruppe kein Glück.

Für das verregnete Wetter erscheint der Weg recht gut. Rechts erhebt sich in der Ferne die Landeskrone, links geht es den Rotstein bergan. Wir teilen uns in Abständen vor dem Dickicht auf. Da geht es hindurch. Einige Treiber haben Stöcke dabei, mit denen sie hin und wieder an Baumstämme klopfen. „Hey, hey...“, durchschneidet die Stimme des Obertreibers die Luft, um Tiere aufzuscheuchen. Das ist die Aufgabe der Treiber, damit die Jäger besser zum Schuss kommen. „Zu leise sein, bringt nichts. Aber wenn wir allzu laut sind, verjagen wir die Tiere nur“, erklärt mein Nachbar. Als wir uns durch das Brombeergestrüpp gekämpft haben, sehen wir auf dem Hochstand einen Schützen. An seiner Warnkappe mit dem orangenen Signalstreifen ist er sofort zu erkennen.

Nach zwei Stunden Fußmarsch querfeldein durch Dickicht, über Wassergräben und an Schweinekuhlen vorbei, aber ohne Wild zu begegnen, treffen wir auf eine andere Treibergruppe. Zum Streckenplatz ist es nicht mehr weit. Dort warten auf alle Jagdteilnehmer ein Imbiss und Getränke. Die Arbeit der Treiber ist beendet, die der Schützen noch nicht. Sie transportieren das erlegte Wild auf die am Morgen ausgelegten Fichtenzweige. Zuvor haben sie am Ort des Abschusses Gewebeproben entnommen. Diese werden eingeschickt und vom Veterinäramt auf Auffälligkeiten untersucht. „Das ist vor allem bei Wildschweinen notwendig“, erklärt Roberto Dornig, der Obertreiber meiner Gruppe. Er begründet das damit, dass Schweine nasse Regionen lieben und sich dadurch leicht Parasiten einfangen können. „Vor der Untersuchung durch das Veterinäramt wird das Fleisch nicht zum Verkauf freigegeben.“ Aber nun liegen Überläuferbachen, Frischlinge und Ricken erst einmal auf dem Streckenplatz auf ihrer rechten Körperseite und werden in einer Reihe angeordnet. Geschlecht und Alter sind kein Zufall, sondern gewollt. „Jungwild geht bei der Drückjagd vor Altwild, das weibliche vor dem männlichen“, erklärt ein Jagdgast. „Das ist deshalb so, weil durch die Zuwachsträger, also weibliches Wild, der Bestand vermehrt wird.“ Und gerade der von Schwarzwild hat stark zugenommen, was unter anderem durch Maisanbau oder ein klimabedingtes Mastaufkommen von Eiche und Buche gefördert wurde.

In der ersten Reihe auf dem Fichtenteppich liegen die Bachen und Frischlinge, in der zweiten die Ricken. Der Kopf ist jeweils dem Schützen zugewandt. Die Treiber stehen hinter den Tieren, ebenfalls die Bläser. Das Wild wird geehrt. Es wird „verblasen“, sagt der Jäger. Auch der Schützenbruch wird überreicht. Das ist eine jagdliche Tradition. Dafür legt Jagdleiter Willfried Mannigel einen kleinen Fichtenzweig auf das Haupt des erlegten Wildes. Einen weiteren Zweig erhält der Schütze, den er sich an die rechte Seite seines Jagdhutes steckt.

Doch was ist mit den Tieren, die nicht tödlich getroffen und nicht gleich gefunden wurden? Schützen und Nachsuchehunde nehmen die Fährte auf. Die Hunde sind ausgeruht. Sie finden drei Wildschweine, die Jäger erlösen sie. Ein weiteres kann noch gestreckt werden. Diese und die erlegten Tiere des Streckenplatzes werden in der Kühlzelle des ehemaligen Forstamtes in Löbau auf der Herwigsdorfer Straße gelagert. Nun hoffen alle, dass alle Proben in Ordnung sind und das Veterinäramt sie in drei bis vier Tagen freigibt. Nach der Freigabe geht das Wild an einen Wildhändler, der es entweder selbst verkauft oder eine Handelskette damit beliefert.

