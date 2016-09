Schüler gewinnen Fremdsprachen-Preise

Zwei Schüler vom Sächsischen Landesgymnasiums St. Afra in Meißen haben beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen Preise gewonnen. Patrick Weigert holte sich mit den Sprachen Altgriechisch, Englisch und Französisch die Bronzemedaille und ein Preisgeld von 250 Euro.

Chiara di Carlo erhielt mit den Sprachen Italienisch und Spanisch einen Anerkennungspreis von 150 Euro, wie das Kultusministerium in Dresden am Dienstag mitteilte. Das Finale zwischen 42 Schülern aus ganz Deutschland war in Magdeburg.

Die beiden Bundessieger, eine Schülerin aus dem Saarland und ein Schüler aus Bayern, freuen sich über eine Aufnahme in die Förderung der Studienstiftung des deutschen Volkes. (dpa)

