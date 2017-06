Schranke schreckt Mülltouristen ab Im Moment ist die Kurve zwischen Großerkmannsdorf und Ullersdorf sozusagen müllfrei. Hat eine einfache Idee geholfen?

Der Forst hat die Schranke an der Einfahrt in die Heide näher an die Straße versetzt. Damit können sich hier in der Kurve zwischen Großerkmannsdorf und Ullersdorf „Mülltouristen“ nicht mehr so gut verstecken. Foto: Thorsten Eckert © thorsten eckert

Manchmal liegt die Lösung ganz nahe. In diesem Fall offenbar nicht mal fünfzig Meter entfernt. Die Rede ist vom Müllproblem in der Kurve zwischen Großerkmannsdorf und Ullersdorf. Immer wieder werfen hier Unbekannte Abfälle in großen Müllbeuteln in die Heide. Denn an der Einfahrt in den Wald, die genau in der Kurve liegt, können die Umweltsünder ein gutes Stück in die Heide hineinfahren und dort dann quasi ungesehen ihren Müll „entsorgen“. Oder besser, sie konnten es bisher. „Wir haben die Sperr-Schranke nun bis fast an die Straße vorversetzt“, beschreibt Ullersdorfs Revierförsterin Uta Krause. Damit kann hier höchstens noch ein Auto anhalten; und wirklich unbemerkt bleibt das nicht mehr.

Und der bisherige Erfolg scheint der Försterin Recht zu geben. „Im Moment liegt tatsächlich kein Müll mehr hier rum“, freut sie sich. Allerdings bleibt sie skeptisch. „Der erste große Zeitraum für die Müll- und Abfallentsorgung ist erst mal rum“, sagt die Ullersdorferin. Denn vor allem zum Frühlingsstart, dann, wenn die Gartensaison beginnt, bringen viele ihren Grünschnitt oder andere Gartenabfälle in den Wald. „Was ich eigentlich nicht so richtig verstehe“, ärgert sich Uta Krause. Zum einen könne ja vieles auch im Garten einfach kompostiert werden, „zum anderen gibt es ja in Radeberg und Dresden eine Menge Annahmestellen für Grünschnitt“.

Aber eben auch „richtiger“ Müll landet regelmäßig in der Heide. Deshalb hatte der Forst ja vor gut einem Jahr beispielsweise auch den Parkplatz an der Verbindungsstraße zwischen Radeberg und Dresden durch die Heide kurz nach dem Abzweig Langebrück dichtgemacht. „Wir hatten einfach keine andere Wahl mehr, wir haben hier jedes Jahr den Müll wirklich tonnenweise aus dem Wald geholt“, begründete Heide-Forstchef Heiko Müller diesen drastischen Schritt. Wohl wissend, „dass dieser Parkplatz eigentlich gebraucht wird …“ Denn die Heide ist bei Wanderern und im Herbst natürlich auch bei zahlreichen Pilz-Suchern beliebt.

Nun hofft Ullersdorfs Revierförsterin Uta Krause jedenfalls, „dass die versetzte Schranke das Problem in der Kurve bei Großerkmannsdorf gelöst haben könnte“. Auch die Schranke zu öffnen, trauen sich nun offensichtlich Autofahrer nicht mehr so häufig. Denn auch dabei werden sie nun bestens gesehen. Und dann könnte die Vermutung ja durchaus nahe liegen, dass sie sich den Weg sozusagen als „Entsorgungs-Weg“ freimachen könnten …

Dabei hätte Uta Krause jüngst um ein sprichwörtliches Haar eines der Umwelt-Ferkels ertappt. Im Februar war das gewesen, als hier noch dicker Schnee lag. Die Revierförsterin war im Auto zwischen Ullersdorf und Großerkmannsdorf unterwegs. „Da habe ich einen Mann gesehen, der an besagter Stelle in der Kurve Mülltüten aus seinem Auto holte.“ Sofort anzuhalten, war nicht möglich. Gegenverkehr und hinter ihr fahrende Autos hätten auf eine Vollbremsung wohl nur mit größter Mühe reagieren können, sagt sie. „Also musste ich ein Stück weiterfahren, habe gewendet, aber ich kam leider zu spät …“ Auch das Kennzeichen konnte die Försterin nicht komplett erkennen, „nur dass es ein Dresdner Nummernschild war“. Den Verdacht, sagt sie dann, habe sie ja schon länger. Den Verdacht, dass sich auch immer wieder Dresdner die Mühe machen, ihren Unrat extra hierher zu fahren, statt ihn in den zahlreichen Entsorgungsstellen in Dresden loszuwerden. „Das kostet oft nur ein paar Euro, aber offenbar ist das Bewusstsein für die Umwelt nicht sonderlich verbreitet“, ärgert sich die Ullersdorferin.

Aber jetzt könnte es ja sein, dass die versetzte Schranke die Lösung gebracht hat. Zumindest für diese Stelle …

