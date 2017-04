Schön, schöner, Frühlingswetter

Ein Radfahrer fährt in Dresden bei Sonnenuntergang über die Molenbrücke. © dpa

Wenn Abendrot und dunkle Wolken so nebeneinander stehen, dann schiebt sich warme und feuchte Luft in der Höhe über kalte Luft am Boden. Im Westen und Nordwesten haben sich große Haufenwolken aufgelöst, deshalb kann man den Sonnenuntergang so schön sehen. Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) kennt diese Wetterlagen genau.

Auf seiner Vorhersage-Karte kann er sehen, dass die kompakte Wolkenschicht, die sich in der vergangenen Woche immer wieder bildete, bis weit nach Südosten reicht. „In Ungarn und Slowenien kommt ein Hochwasser“, beschreibt er die Regenmengen, die dort aus den dunklen Wolken fallen. Unterdessen beleuchtet bei uns die untergehende Sonne von Westen aus die dunklen Wolken, die bis übers Erzgebirge reichen. Für das Wochenende und den 1. Mai prognostiziert der DWD-Fachmann Frühlingswetter. „Der Sonnabend ist noch kühl, es wird kaum über zehn Grad warm, und es gibt noch einzelne Schauer“, sagt Oehmichen.

Aber am Sonntag wird es sonnig, das Quecksilber klettert dann bis auf etwa 15 Grad. „Es ist aber noch immer die kühle Luft da, die aus der Region zwischen Spitzbergen und Norwegen zu uns kommt.“ Erst in der Nacht zum Montag wird warme Luft aus dem Süden zu uns geschaufelt und der 1. Mai wird so ein „im wesentlichen schöner Tag“. Erst am Nachmittag bilden sich Schleierwolken, es wird bis zu 17 Grad warm. An den Tagen danach bleibt es warm, aber „es kann sein, dass dann auch mal ein ergiebiger Regen kommt“, sagt Wetterfachmann Oehmichen.

