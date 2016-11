Schnäppchen für Weihnachten

Was haben ein iPhone, ein Rasentraktor und ein Urlaub an der Ostsee gemeinsam? Keine Ahnung? Alles kann man bei der großen SZ-Weihnachtsauktion ersteigern! Wem noch die passende Idee für die Weihnachtsgeschenke fehlt oder wer einfach keine Lust, den vollen Ladenpreis zu bezahlen, der sollte ganz schnell bei www.sz-auktion.de reinklicken.

Haben Sie schon mal was von einem Nudelabo gehört? Bei der SZ-Weihnachtsauktion können Sie auch auf dieses Angebot der Riesa Nudelmanufaktur bieten und bekommen regelmäßig Ihre Pasta samt Sauce nach Hause geliefert. Oder wie wäre es mit einem Besuch bei Rainald Grebe? Die Tickets für das Konzert des genialen Wirrkopfs am 9. März 2017 im Alten Schlachthof gehören zu den gefragtesten Artikeln. Vom Brunch-Gutschein bis zum Auto gibt es alles. Egal, ob es in den Jutesack passt, oder nicht.

Insgesamt warten in diesem Jahr mehr als 2 900 Artikel von 200 Anbietern in 70 Rubriken auf ihre glücklichen neuen Besitzer. Tipp: Jetzt eine Beobachtungsliste anlegen und das Finale Ihrer Lieblingsauktionen am Montag live verfolgen. (SZ)

