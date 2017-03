Schmuddelfotos auf Internetseite des Bürgermeisters Unbekannte haben im Namen von Dieter Greysinger Bilder von nackten Hintern online gestellt. Der 51-Jährige nimmt’s gelassen.

Die pikanten Bilder auf der Facebook-Seite von Dieter Greysinger wurden inzwischen wieder gelöscht. © Screenshot/DA

Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) ist in den sozialen Medien sehr aktiv – vor allem auf der Plattform Facebook. Dort berichtet er regelmäßig über Entscheidungen der Stadtverwaltungen, Stand von Straßensanierungen und Ähnlichem. Alles ist sehr seriös und klar. Umso überraschender deshalb sein vermeintliches Verhalten auf der Fotoplattform Instagram. Da waren Bilder von nackten Hintern und Frauen in frivolen Posen zu sehen. „Da hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt. Ich habe zwar einen Account namens greysingerdieter, diesen aber nicht genutzt. Jemand hat ein neues Profil mit dem Namen dietergreysinger angelegt und als Profilfoto ein Bild von mir dazugestellt“, erklärt das Stadtoberhaupt. Er nimmt die Sache relativ gelassen. Warum es ausgerechnet ihn traf, weiß er nicht. „Vielleicht, weil ich viele Follower habe, aber dort nix mache“, mutmaßte der 51-Jährige.

Follower sind Menschen, die verfolgen, welche Bilder eine andere Person einstellt. Dasselbe Prinzip gilt bei Facebook. „Ich habe über Facebook am Mittwoch 25 Nachrichten bekommen. Normal sind eine bis drei am Tag. Das hat mich verwundert. Die Leute haben mich dann auf die Sache hingewiesen“, so Greysinger. Daraufhin habe er über die Online-Wache Anzeige bei der Polizei erstattet. Bei der Polizeidirektion Chemnitz liegt diese noch nicht vor, sagte Sprecher Rafael Scholz auf DA-Anfrage. Das hänge mit dem Prozedere zusammen: „Die Online-Anzeigen gehen zunächst beim LKA Sachsen ein. Von da aus werden sie an die Dienststellen verteilt, bekommen eine Vorgangsnummer.“ Erst wenn es diese gibt, können die Beamten tätig werden. (DA/sol)

