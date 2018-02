Schlittschuhläufer brechen im Eis ein Am Sonntag trauten sich etliche Ausflügler auf den fast zugefrorenen Schlossteich in Moritzburg. Doch das Eis war nicht dick genug.

Rettungskräfte am Sonntag am Schlossteich in Moritzburg. Acht Menschen waren ins Eis eingebrochen.

Acht Menschen brachen im Schlossteich durch das Eis.

Das schöne Wetter hatte viele Ausflügler auf die Eisfläche gelockt.

Die Behörden warnen allerdings vor dem Betreten der Eisfläche.

Moritzburg. Minus 7 Grad, Sonne und eine fast komplett geschlossene Eisfläche: Am Sonntag haben viele Ausflügler in Moritzburg das sonnige Winterwetter für einen Ausflug genutzt. Viele trauten sich auf den fast zugefrorenen Schlossteich. Allerdings ist das Betreten der Eisfläche verboten, entsprechende Schilder am Teich weisen darauf hin.

Dass die Warnungen berechtigt sind, bekamen einige der Schlittschuhläufer am Sonntag schmerzhaft zu spüren: Nach Angaben der Feuerwehr brachen acht Personen ins Eis ein, drei davon mit dem ganzen Körper. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Eingebrochenen bereits selbst bzw. mithilfe Anderer aus dem Eis befreit. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Dritter war offenbar stiften gegangen - wahrscheinlich aus Angst vor einer drohenden Geldstrafe.

In Sachsen bleibt es kalt. Zum Wochenbeginn werden am Montag bei lockerer Bewölkung Minus 6 Grad im Tiefland erwarten, in höheren Lagen geht es auch tagsüber in den zweistelligen Minusbereich. (fsc)

