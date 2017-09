Schleuser legt Geständnis ab

Ein 31-jähriger Angeklagter muss für drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Dresden hat den Türken am Dienstag wegen Einschleusens von mehr als 250 Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak verurteilt. Ridvan Y. war Teil einer Bande, die offenbar mit 40 bis 50 Komplizen und „Statthaltern“ Schleuserrouten vom Nordirak über die Türkei, Bulgarien, den Balkan und Österreich nach Deutschland betreut hat. Der 31-Jährige stand in Istanbul im telefonischen Kontakt mit Komplizen und Flüchtlingen. Im Dezember 2016 wurde er am Flughafen Frankfurt/Main festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Das Urteil ist Ergebnis einer Verfahrensabsprache. Y. habe noch vor Eröffnung des Verfahrens ein Geständnis abgelegt, sagte der Vorsitzende Richter Herbert Pröls. Pro Person habe die Bande 8 000 Euro kassiert, gezahlt wurde „im Erfolgsfall“. Die Bande habe die Not der Menschen ausgenutzt, so Pröls. Y. habe pro Geschleusten eine Erfolgsprämie von 250 Euro erhalten. Er habe eine „nicht unbedeutende“ Funktion innegehabt. Die Bundespolizei kam Y. auf die Spur, nachdem im Herbst 2014 mehrfach Gruppen von Syrern in Dresden und an der Autobahn 17 aufgegriffen wurden. Der mutmaßliche Chef der Bande wurde unterdessen in der Türkei verhaftet. (SZ/lex)

