Schlechte Noten fürs gemeinsame Lernen Um Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gut zu unterrichten, fehlt es an Personal, Ausbildung und Ausstattung.

In einer inklusiven Klasse lernen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam. Das stellt die Lehrer vor große Herausforderungen. 60 Prozent der befragten Lehrkräfte verfügen über keine sonderpädagogischen Kenntnisse.

Pessimistische Aussichten: Nur knapp die Hälfte der Lehrer in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sprechen sich für einen gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung aus. Deutschlandweit sind es 54 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Studie des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) zum Thema Inklusion hervor, die am Montag in Erfurt vorgestellt wurde. Im April und Mai 2017 wurden dafür deutschlandweit 2 050 Lehrer zu ihren Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen befragt – 250 arbeiten in Mitteldeutschland. Das sind die wichtigsten Ergebnisse.

Ergebnis 1: Rahmenbedingungen sprechen gegen Inklusion

Etwa 750 der deutschlandweit befragten Lehrer unterrichten derzeit selbst in inklusiven Klassen. Sie kritisieren, dass Inklusion vor allem an den schlechten Rahmenbedingungen scheitert. Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen „ein desaströses Bild von gemeinsamer Schule in Deutschland“, sagt Rolf Busch, der Vorsitzende des Thüringer Lehrerverbandes. „Es mangelt buchstäblich an allem.“ Ein Viertel der Lehrer in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt beklagte fehlendes Personal, jeweils 16 Prozent die unzureichende Ausbildung der Lehrer und die mangelhafte Ausstattung der Schulen – etwa fehlende Aufzüge. Nur 37 Prozent der Befragten in Mitteldeutschland haben an ihren Schulen Räume für Kleingruppen, bundesweit sind es 57 Prozent. Außerdem sind die Klassen zu groß: 88 Prozent der Lehrer gaben an, dass beim Hinzukommen eines Kindes mit Unterstützungsbedarf die Klassenstärke gleich geblieben oder sogar vergrößert worden ist.

Ergebnis 2: Förderschulen sollen erhalten bleiben

Emotional-soziale Entwicklungsstörungen sind für die Lehrkräfte die größte Herausforderung, gefolgt von Kindern mit Schwierigkeiten beim Lernen und Sprache oder mit geistigen Defiziten. Eine Mehrheit der Lehrer ist für den Erhalt spezieller Förderschulen für diese Kinder. In Sachsen besuchen etwa 95 Prozent der 11 000 Kinder mit besonderen Schwierigkeiten beim Lernen eine Förderschule, genauso wie mehr als die Hälfte der 5 500 Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf. Das soll sich mit dem neuen Schulgesetz ändern: der gemeinsame Unterricht soll an allen Schulen möglich sein – bis 2022/23 schrittweise auf freiwilliger Basis. Eltern können künftig selbst entscheiden, ob ein Kind mit Förderbedarf in einer Regelschule oder einer Förderschule unterrichtet wird. Allerdings sind 13 Prozent der Lehrkräfte, die in den drei ostdeutschen Ländern befragt wurden, der Meinung, dass an Regelschulen der erhöhte Förderbedarf nicht geleistet werden kann. Ebenso viele Befragte gaben an, dass Kinder, die nicht speziell unterstützt werden müssen, darunter leiden würden. Für Inklusion spräche aber die Förderung sozialer Kompetenzen, das soziale Lernen und die Förderung von Toleranz, ergab die Umfrage.

Ergebnis 3: Lehrer fühlen sich nicht gut vorbereitet

Oft haben die Lehrer nur wenige Wochen Zeit, sich auf den Unterricht in einer inklusiven Klasse vorzubereiten. Das geben 60 Prozent der Lehrer aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt an. Bundesweit haben 21 Prozent der Befragten mehrere Monate, ein Schuljahr oder sogar noch länger Zeit gehabt. Dazu kommt, dass vielen Lehrern die Ausbildung fehlt. Jeder vierte Befragte hatte demnach keine Weiterbildung oder keinerlei Erfahrungen mit behinderten Kindern. 81 Prozent der Pädagogen erklärten, dass Inklusion nicht Teil des Lehrerstudiums war.

Ergebnis 4: Ohne mehr Unterstützung keine Inklusion

Drei Viertel der Lehrer in Mitteldeutschland unterrichten allein eine inklusive Klasse, bundesweit sind es 65 Prozent. Dabei sprachen sich fast alle Befragten für eine konsequente Doppelbesetzung aus – sie fordern eine Zusammenarbeit mit Sozial- und Sonderpädagogen, Schulpsychologen und medizinischen Assistenten. Der Freistaat stellt dafür ab 2018 zusätzliches Geld zur Verfügung – die Grundschulen können selbst entscheiden, ob sie dafür einen zusätzlichen Lehrer oder einen Ergotherapeuten einstellen oder Projekte finanzieren. „Inklusion wird nicht gelingen, wenn die Lehrkraft alleine, ohne Unterstützung durch weitere Professionen und nicht ausreichend fortgebildet, in zu großen Klassen und zu kleinen Räumen unterrichten muss“, sagt Udo Beckmann, der VBE-Bundesvorsitzende. Für gelingende Inklusion müsse „das Vertrauen der Lehrer zurückgewonnen und massiv investiert“ werden.

