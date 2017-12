Schlägt der Weihnachtsbaum-Dieb wieder zu? Die Besitzer in Mittelherwigsdorf haben vorgesorgt – mit Farbe und GPS. Und in Eibau sollen keine Weihnachtsmützen mehr verschwinden.

Schon zweimal sind bei Gerald Schäfer in Mittelherwigsdorf Nordmann-Tannen zur Weihnachtszeit gestohlen worden. © privat

Wütend zeigt Gerald Schäfer in Mittelherwigsdorf auf seine Nordmann-Tannen. Etwa fünf Meter messen die höchsten. Gemeinsam mit seiner Tochter Nicole und seinem Sohn Sebastian hat er sie im Jahr 2001 mühsam oben am Hang auf seinem Grundstück in der Hauptstraße gepflanzt. Etwa 40 Bäume sind es. „Damals war es ein sehr trockenes Jahr. Wir mussten sie zweimal täglich gießen, damit sie eine Chance zum Wachsen hatten“, erzählt er. Zehn Bäume sind trotzdem eingegangen und mussten nachgepflanzt werden. Mittlerweile fehlen zwei. Geklaut von einem Weihnachtsbaum-Dieb. 2013 ist der Dieb das erste Mal da gewesen. Dann war zwei Jahre Ruhe. Gerald Schäfer vermutet, dass das an seinem Auto gelegen hat. Das hatte er so positioniert, dass eine Kamera im Auto auf die Bäume gerichtet war. 2016 schlug der Dieb dann erneut zu. Vielleicht, weil das Auto nicht mehr da stand. Gerald Schäfer ist sich sicher, dass es sich jedes Mal um den gleichen Täter handelt. „Er hat Insiderwissen“, sagt er. Die Baumreihen sind von der Straße aus nicht zu sehen.

Weil der Weihnachtsbaumdieb immer um den 20. Dezember zuschlug, haben Gerald Schäfer und sein Sohn diesmal vorgesorgt und den oberen Bereich der Bäume aufwendig mit roten Bau- und Forstmarkierer besprüht. Die Farbe hält einige Zeit. „Wer stellt sich schon so einen Baum in die Stube“, sagen die beiden. Sie würden zu gern wissen, wer der Dieb ist. „Wir haben einige Bäume gechipt“, verrät Gerald Schäfer. Über GPS lässt sich der Baum orten. „Weihnachten unter Diebesgut. Ich würde mich in Grund und Boden Boden schämen“, meint der Sohn. Ihnen geht es nicht um den Wert des Baumes. Dass ihre mühsam gepflanzte Tannen-Reihe zerstört wurde, ärgert sie. Die Nordmann-Tannen sollten nie als Weihnachtsbäume enden. „Ich selber kaufe jedes Jahr einen Baum“, sagt der Vater. Die Bäume sind für seine Tochter gepflanzt worden. Sie ist Floristin. Jedes Jahr im Advent werden bei Schäfers Kränze für die Familie und Freunde gebunden. Dafür nehmen sie die Spitzen der Tannenzweige. Das schadet ihnen nicht.

Geklaut wird in der Adventszeit aber noch viel mehr. Bei Familie Bretschneider und ihrer Nachbarin sind in Eibau Weihnachtsmützen verschwunden. Mit denen schmücken sie jedes Jahr ihre Zaunsäulen. „Nach dem Weihnachtsmarkt fehlte die erste Mütze. Und eine Woche später eine bei der Nachbarin“, berichtet Jacqueline Bretschneider. Jetzt müssen sie die Mützen jeden Abend reinnehmen. „Das ist kein großer Wertverlust. Aber man ärgert sich schon sehr darüber“, sagt sie.

