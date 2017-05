Schießerei und Hammer-Schläge Ein 43-Jähriger betrat einen Computerladen in Weißwasser und schoss dem Inhaber mit einer Gasdruckpistole ins Gesicht. Die anschließende Verfolgungsjagd endet blutig.

Die Polizei sperrte den Tatort ab. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot vertreten. © toni lehder

.An einem Computergeschäft in der Bautzener Straße / Ecke Berliner Straße hat es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr eine Schießerei gegeben. Ein 43-jähriger deutscher Tatverdächtiger betrat das Geschäft und schoss dem 41-jährigen deutschen Geschäftsinhaber aus kurzer Distanz mit einer Gasdruckpistole ins Gesicht, wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz der SZ sagte. Der Geschäftsinhaber wurde dabei leicht verletzt.

Nun verlagerte sich der Konflikt vor das Geschäft. Hier schoss der 43-Jährige laut Knaup mehrfach, aber ungezielt um sich. Dabei traf er einen Linienbus, der an der Ampel stand, an mindestens zwei Stellen, sodass zwei Scheiben zu Bruch gingen. Der 55-jährige Busfahrer und der ein Jahr jüngerer Fahrgast blieben unverletzt. Nun rannte der Schütze davon in Richtung Eisenbahnbrücke.

Der Geschäftsinhaber verfolgte ihn, holte den Schützen nach etwa 200 Metern ein und schlug ihn mit einem kleinen Hammer zu Boden. Dabei erlitt der 43-Jährige Kopfverletzungen, die so schwer waren, dass er sofort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Laut Polizei kannten sich die beiden Tatverdächtigen offenbar. Die Kripo ermittelt. (SZ/mrc)

zur Startseite